Kılıçdaroğlu: Gençleri gayrimeşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anne ve babalara seslendiği video mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun bir süredir gençlere yönelik videolu mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu bu kez şunları kaydetti:

“Sevgili anne, babalar, bugün sizlerle konuşalım istedim. Ülkemiz hasta ve bu hastalık COVID değil. COVID geçer. COVID’in aşısı var, ama bu ülkeyi içeriden yiyen kangrenle ilgili ne yapacağız? Bu güzel ülkenin onu ayakta tutan erdemleri var. Bu kangren, onu yok etmek üzere. İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi hısım, akraba olmanın erdemleri bunlar. Ülkemiz, iktidardaki partinin mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren, genç evlatlarımız. Önce gençlerimizi işsiz bıraktılar. Şimdi de gayrimeşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler, yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir. Evlatlarımızı yozlaştırabilir, kriminalize edebilir. Bunun karşısında güçlü ve dinç durmalıyız.

"Türkiye'nin kaderini siz tayin edeceksiniz"

Sizden ricam, yalvarıyorum: ‘Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı, sabahı kesin.’ Türkiye’nin kaderini onlar tayin edemeyecek sevgili halkım, siz edeceksiniz. Makul anneler, makul babalar, siz bu ülkenin iyi insanları… Ülkenin geleceğini siz tayin edeceksiniz, siz belirleyeceksiniz. Ben her yerde erken seçim isteyeceğim. Başka çarem kalmadı. Bana katılın. Her yerde bağıracağız. Seçim hemen, hemen seçim.”