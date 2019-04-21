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Kılıçdaroğlu, genel merkezde

Çubuk'taki şehit cenazesinde uğradığı saldırının ardından partisinin genel merkezine gelen Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla toplantı yapıyor.

Kılıçdaroğlu, genel merkezde
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki şehit cenazesinde uğradığı saldırının ardından partisinin genel merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta bindiği zırhlı araçtan Saray mevkisindeki Kuzey Ankara Kapısı mevkisinde indi.

Kendisini bekleyen partililerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, makam aracına binerek CHP Genel Merkezi'ne hareket etti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu araç, Türk bayraklarıyla bekleyen partililerin sevgi gösterileri arasında Genel Merkez'e giriş yaptı.

Öte yandan, CHP MYK'nin olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

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