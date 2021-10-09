Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti: Terörist muamelesi yapılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ümraniye'de geçimini atık kâğıt toplayarak sağlayan, geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti.

Bir işçi, “Sizin bir sözünüz vardı, ben çöpçülere dokunmam, doğru mu? Sizin partiniz sosyal demokrat bir partidir. Herkesin umudu. İşçilerin umudu. Emekçilerin umudu. Bu sektörden milyonlarca insan ekmek yiyor. Bize yardımcı olun, sesimizi duyurun. Biz çok zor durumdayız, emekçi insanlarız, bu insanların aileleri var, azımsanacak bir toplum değiliz. İstanbul’da 15-20 bin insan ekmek yiyor ve bizim ekmeğimize taş koyuyorlar.” dedi.

"Terörist muamelesi yapılıyor"

Başka bir işçi, şunları söyledi:

“Belediye zabıtaları geliyor, ‘suçlu biz değiliz, vali’ diyor. Vali açıklama yapıyor, ‘suçlu biz değiliz, çevre bakanı.’ Çevre bakanı açıklama yapıyor, ‘suçlu biz değiliz.’ Suçlu biz miyiz? Bir milyon insan atık toplamadan ekmek topluyor. Üsküdar’da Ümraniye’de dolu insan var. Bize belge verilmiyor, belge verildi de mi almadık biz? Suçlu kim? Bize terörist muamelesi yapıyor. Çantalarımız aranıyor. Depolardaki mallarımızı gasp ediyorlar. Götürüp satılıyor bunlar.”

"Hükümetin yardımcı olması lazım"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçbiriniz suçlu değilsiniz. Siz çalışıyorsunuz, kazanmak istiyorsunuz, çoluk çocuğun rızkını sağlamak istiyorsunuz. Eğer var olan bir hükümet varsa, hükümetin yardımcı olması lazım” diye yanıtladı.

Başka bir işçi ise şöyle konuştu:

“İstanbul Valiliği bir yönerge yayınladı. ‘Çevre kirliliği, haksız kazanç, kamu malına zarar’ başlıkları altında belediyelere gönderdi. Bir üst tabakanın verdiğini alt tabaka yerine getirecek. Gecenin iki üçünde ansızın depolara baskınlar düzenleniyor. Bize söylenen şuydu, ’15 dakika içinde valizlerinizi alın gidin biz buraya el koyduk.’ Mallarımızı belediyeye götürüp, ihaleyle sattılar.”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Arkanızda mafya mı var bunun? Size ait olana el koyuyorsa mafya düzeni var demektir.” dedi.

İşçi, “El koydular. Biz yoksul insanlarız. Bu işi biz yaratmışız.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Valilik kararı kendi iradesiyle mi aldı, yukarıdan talimat mı verdi onu öğreniriz, yukarıdan telkin gelmiştir. Birdenbire bir tablo ortaya çıktı. Ne zaman çıktı? Siz buradan gelir elde ettiğinizde. Demek ki bu gelire birileri göz koydu. Onu öğreniriz. Malı götüren, milyarlarını yurt dışına götüren, sıfır vergi veriyor. Bula bula sizi mi buldular. Akıl alacak şey değil.” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Yanınızda olacağız hiç merak etmeyin. Sizi tahrik edebilirler, özel çatışma içine girmeyin. Sizin haklı mücadelenizi farklı gösterebilir havuz medyası. Çok dikkatli olun” dedi.

İşçi, “Üstümüz kirli olabilir ama kalbimiz gül bahçesi. Bugün bize baskın yapanların ‘ev kokar’ dediği çöpünden ekmek çıkarıyoruz. Orta okulda bırakmak zorunda kaldım, benden 8 küçük kardeşim var.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Ön çalışmayı Çankaya Belediyesi başlattı. Onu bütün Türkiye’ye yayacağız, rahatlıkla toplayacaksınız. Hepiniz çalışacaksınız, hepiniz kazanacaksınız. Kimse de müdahale etmeyecek size.” dedi.