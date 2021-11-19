Kılıçdaroğlu: Gıda sektörü paydaşlarıyla kara kışı konuşacağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda iktidarın halkı kendi kaderine terk ettiğini belirterek, artan gıda fiyatlarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu paylaşımdan sonra yeni bir mesaj paylaşarak, “Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!” dedi.