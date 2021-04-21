Kılıçdaroğlu: Görevden alma güzel, ama yeterli değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törene katıldı.

Kılıçdaroğlu, törenin ardından, Ruhsar Pekcan'ın görevden alınmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. İstifa etmesi ya da görevden alınmasının doğru bir karar olduğunu, ancak yetmeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Eğer görevden ayrıldıysa biliyoruz hangi gerekçe ile ayrıldığını, alındığını, istifa ettiğini ama devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Mersin Çamlıyayla'da Ülkü Ocakları tarafından dağıtılmak istenen Nutuk'un İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce "kötü örnek olacağı" gerekçesiyle yasaklanması ile ilgili soru üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni bir şey yaşıyoruz herhalde. Gazi Mustafa Kemal'in TBMM'de okuduğu ve kitap olarak basılan, uzun yıllardır okunan, bundan sonraki kuşaklarında okuyup ibret alacağı bir kitabı hangi gerekçe ile yasaklarlar? Bunlar akıllarını yitirdiler. Öyle anlaşılıyor. Yahu bu ülke bağımsızlık savaşı, bağımsızlık mücadelesi verdi. Nutuk da Samsun'a çıkışla başlıyor zaten. Olaylar bütün ayrıntıları ile anlatılıyor. Çocuklarımız kendi ülkelerinin bağımsızlığını nasıl sağlandığını bilmeyecek de neyi bilecek. Nutuk’u hangi akılla hangi mantıkla yasaklarlar? Bildiğim kadarıyla dağıtan Ülkü Ocakları, herhalde bunun hesabını sayın Bahçeli'nin sorması lazım. O Nutuk’u dağıtan ülkü ocaklarının çocuklarını gözlerinden öpüyorum. Güzel bir şey yapmışlar, dağıtmaya başlamışlar, dağıtmaya başlayın dağıtın ben her türlü desteği size vereceğim sayın bahçeli ne yapacak onu merak ediyorum."