Kılıçdaroğlu: Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 150 sayfalık rapor hazırladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ittifak ortakları ve ittifaka katılmak isteyen partilere sunulmak üzere 150 sayfalık rapor hazırladıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Biz bunu 1,5 sayfada maddeler haline dönüştüreceğiz. Daha sonra ilkeler konusunda kendi aramızda tartışacağız. Sonra liderler bazında bunlar imzaya açılır” dedi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV’de “Liderler ile Söyleşi” programında gazeteciler Suat Toktaş, İpek Özbey, Gökmen Karadağ ve Ozan Gündoğdu’nun sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kuruluşunda hangi felsefe ve anlayış varsa TBMM hangi anlayış ve felsefeyle kurulduysa Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başında da aynı felsefeyi ortaya koyacağız. Dolayısıyla hiçbir yurttaşın kendisini görmemesi mümkün değil. Bu ülkenin kendisini ilerici sayan, solcu sayan, milliyetçi sayan, muhafazakar sayan her insan görecek orada kendisini. Neyi görecek orada? Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü görecek. Neyi görecek? Türkiye’nin huzurunu görecek. Neyi görecek? Kısır siyasetten arınmış Türkiye’yi düşünen, insanını düşünen kadroları görecek. Anlayışı görecek orada. Millet İttifakı’nın ruhunda yatan zaten budur. Eğer siz zaten bu ruhu yaratamazsanız iktidara talip olmanızın bir anlamı yoktur zaten. Biz tek başımıza 400 milletvekili çıkardık… Yine olmaz. O ittifakın orada olması lazım. Bakın bu kadar iddialı söylüyorum. Çünkü ittifak, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmeye çalışıyoruz. Birlikte, beraber Türkiye’nin, insanların çıkarlarını önceleyen, yolsuzluğu, haksızlığa, adaletsizliğe izin vermeyen, kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayan bir anlayışı egemen kılmak istiyoruz. İşin özü budur.

İttifakın, ittifakı oluşturan bileşenlerin bir araya gelip, oturup konuşmamız lazım. Samimi olarak konuşmamız lazım. Çünkü burada bir partinin veya kişinin çıkarı söz konusu değil. Bütün mesele, Türkiye’nin çıkarıdır. Öyle bir açmazın içerisine Türkiye sokuldu ki yolsuzluk deseniz gırla, israf deseniz gırla, haksızlık, adaletsizlik deseniz gırla… Son derece ağır koşulların altında olan bir Türkiye düşünün. Ekonomik olarak, sosyal yaşam olarak, uyuşturucudan tutun haksızlıklara kadar, kadın cinayetlerine kadar, istismarlara kadar bütün bunların yaşandığı bir Türkiye’den bütün bunları aşan bir Türkiye’yi inşa etmek zorundayız. Asıl hedef bu olmak zorunda. Bunu yaparsanız zaten ya da yapmayı taahhüt ederseniz zaten Millet İttifakı’nın ruhunu oluşturmuş olursunuz."

"Eşitler arasında bir ittifak oluşturduk"

Kılıçdaroğlu ittifak konusunda, "Ben ittifak adına konuşan bir kişi değilim. Kesin konuşursam diğer ittifak üyeleri der ki ‘niye kesin konuştun kardeşim’ Biz eşitler arasında bir ittifak oluşturduk. Eşitler arasında oluşturduğumuz ittifakla Türkiye’nin yaşadığı sorunları aşmak istiyoruz. Hukuk içinde, demokrasi içinde aşmak istiyoruz. Demokrasimizi güçlendirmek istiyoruz. Sözü dinlenen bir Türkiye’yi yeniden inşa etmek istiyoruz. Eskiden Arap dünyası, bizim sözümüzü dinlerdi biz Arap dünyasının sözünü dinlerdik. Onların içişlerine karışmazdık. Şimdi sözü dinlenmeyen bir Türkiye var. Zorumuza giden bu. Türkiye o 100 yıllık birikimini heder etti. Bunları tekrar kazanmak zorundayız." dedi.

"Kılıçdaroğlu sanki devleti yönetiyor, beyefendiler de muhalefetteler"

"Aklı başında olan insan şu soruyu sorar, niçin? Sen İçişleri Bakanı değil misin? Bu sorularla asıl senin muhatap olman gerekir mi?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Muhatap olman gerekir. Vatandaşın dikkatini başka bir yere çekmek, muhalefeti suçlamak… Her zaman olduğu gibi. Öyle bir algı yaratabilir miyiz? Muhalefeti suçlayabilir miyiz? Kılıçdaroğlu bütün bunların sorumlusu olabilir mi? Kılıçdaroğlu sanki devleti yönetiyor. Beyefendiler de muhalefetteler. Akıl alacak şey değil. Bakın, bütün bu tartışmaların dışında size bir şeyler anlatacağım. Benim bildiğim, sizin bildiğiniz bir şeyleri alt alta sıralayayım. Türkiye neden bu hale geldi? Hep beraber düşünelim. Az önce söyledim, bir devlet rüşvet alan bir kişiyi büyükelçi olarak atarsa, mafya ne yapar? Bu soruyu herkes düşünsün. İki, Man Adası’nda paralarınız var ve bu Erdoğan ailesinin paraları. O paralar Türkiye’ye geldi. Değil mi? Bir kuruş vergi ödemediler. Ama esnaf ödüyor. Çiftçi ödüyor. Emekli ödüyor. Asgari ücretli ödüyor. Peki bir devleti yöneten aile, vergi cennetlerinde para tutar ve o parayı Türkiye’ye transfer ederse, vergi ödememek için mafya ne yapar? Bunu da vatandaşlarımız hafızalarının bir yerinde tutsunlar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında şöyle konuştu: "Devleti soyan bir Ticaret Bakanı… Üstelik bakan olmadan önce devletin başındaki kişinin eşinin adının kullanıldığını da resmi belgelere aktarılan bir ortamda siz bu kişiyi getiriyorsunuz, bakan yapıyorsunuz. Bakan, açıkça devleti soyuyor. Mafya ne yapar? Yine devam ediyorum. Bir kişiyi düşünün. Devletin en tepesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil ediyor. Temsil ettiği makamda oturan kişi, mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor. ‘Mal varlığını araştırırız’ diyorlar. Bak kızdırmayınız. ‘Mal varlığımı araştırmayın’ diyemiyor. ‘Araştırmazsanız namertsiniz’ diyemiyor. Tehdide boyun eğiyor. Peki mafya ne yapacak o zaman? Yine, Hazine ve Maliye Bakanı, 128 milyar doları yok eden adam, görevinden ayrılırken bir tweet atıyor. ‘At izi, it izine karıştı’ diye. At izinin it izine karıştığı bir ülkede mafya ne yapar? Bunu da vatandaşlarımız hafızalarının bir yerinde tutsunlar. Ne demek at izi, it izine karıştı? Yani devlet, devlet olmaktan çıktı. Hükümet, hükümet olmaktan çıktı. Türkçe tercümesi budur.

Bakın bütün bunlar, aslında mafyanın da at koşturabileceği bir ülke yaratıyorsunuz siz. Mafya lideri ne diyecek? ‘Kardeşim rüşvet alanı büyükelçi yaptın. Ne olmuş yani, ben de kokain satıyorum. O da yasak bu da yasak. Ama sen kanun tanımıyorsan ben de bunu tanımıyorum. İkimiz de geçinip gidiyoruz’ diyor. Devlet anlayışına bakın. Hükümet anlayışına bakın. Ya böyle bir devlet anlayışı olur mu? Böyle bir anlayışla devlet yönetilebilir mi? Efendim ben Man Adası’na parayı gönderiyorum. Oradan parayı getiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi vermemek için. O da diyor ki kokain satıyorum. Zaten kayıt dışı para, ben de vergi vermiyorum. ‘İkimizin yaptığı iş arasında ne fark var’ diyor?

Türkiye uyuşturucu madde ve insan kaçakçılığı merkezine dönüştü adeta. Bakın değerli arkadaşlar, Kolombiya’da bir gemi, 5 ton kokain… Yakalanıyor. Güzel. Nereye gidecek? Türkiye’ye… Türkiye’ye giden 5 ton bu kokainin nereye gideceği belli midir? Bellidir. Hangi adrese gideceği belli midir? Bellidir. Nerede peki bu bilgiler? Siz biliyor musunuz? Yine, Mersin limanında 615 kilogram kokain yakalandı. Bu söylediğim rakamlar milyar dolarlar bakın. 615 kilogram kokain, Mersin limanında yakalandı. Kime gidiyordu bu? Alıcısı kimdi? Bilen var mı? Yok. Mafyaya kızıyorlar. Yahu sen İçişleri Bakanısın. Bakın şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gücün arkasında siyasi otorite olmasa, polis bunları anında yakalar. Bakın emniyette bu ülkesini seven, haksızlıklara itiraz eden çok güçlü kadrolar var. Namuslu kadrolar var, nefes aldırmazlar. Kokain ticaretine de haksızlığa da yolsuzluğa da nefes aldırmazlar. Ama arkasında siyasi güç olunca bir şey yapamıyorlar. Şimdi biz ne ile öğrendik bunu? AKP Genel Merkezi’nde çalışan bir gencin kokain kullanırken… Onun üzerinden. O çocuğun hiçbir günahı yok aslında. O çocuğu o hale kim getirdi? Çünkü o çocuk şunu görüyor. Yukardakini görüyor. Malı götürüyor. E ben de götüreceğim diyor. Balık baştan kokar mı? Kokar.

İçişleri Bakanı açıklama yapmış. Efendim ispat edemezlerse bilmem ne, kendimi yakarım mı böyle bir şey diyor. İyi de kim ispat edecek? Savcı. Hangi savcı soruşturma başlattı? Soruşturma başlatabilecek bir savcı çıktı mı? E yok. E peki kim? Ben mi gidip araştıracağım veya bir başkası mı? Peki savcıya şunları araştır diye talimat veren var mı, yok. Gönüllü olarak, Türkiye soyuldu açıkça, perişan edildi Türkiye. Ben savcıysam, adım da Cumhuriyet Savıcısıysa bu konuyu araştıracağım deyip ortaya çıkan bir savcı var mı? Biz şimdi kime kızıyoruz? Yahu mafyanın büyüyeceği bir ortamı siyasi iktidar zaten yaratmış. Kol kola geziyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Bir mafya liderinin bir İçişleri Bakanı ile yan yana fotoğraf çektirmesi ya da bir siyasetçiyle yan yana fotoğraf çektirmesi ne demektir? Bak bana dokunma kardeşim anlamına gelir. Sizin ne işiniz var onlarla? Düne kadar el bebek, gül bebekti değil mi? Mitingler düzenlenmedi mi? Mitingler düzenlendi. Yahu siz dünyanın hangi ülkesinde mafya liderine devlet koruma verir ya? Polisi veriyorsunuz. Sen bunu koru diye… Her türlü mafyatik işlerde ne yaparsa serbest. Senin en büyük güvence de bak yanına polis verdim. O da seni koruyacak. Yahu akıl alacak şey değil ya. Ne diyorum? Vallahi de billahi de bunlar devleti yönetemiyorlar. Yönetemezler. Bir mafya lideri yurt dışına gitti. E ne dedi? Bana haber verdiler dedi. Hakkında dosyalar hazırlanıyor diye. E doğru. Haber vermeseler niye gitsin dışarıya? Acı olan şu, meşru olan bir siyasi parti liderinin gidip bir mafya liderini hapishanede ziyaret etmesi. Ya dünyada örneği var mıdır bunun? Sonra dönüp diyoruz ki ya bu mafya niye böyle? Yahu mafyayı niye suçluyorsun? Ona yaratılan bir iklim var. İklimi yaratan siyasi iktidar. Yani AK Parti iktidarı. AK Partilileri suçlamıyorum. Bir avuç insanı suçluyorum sadece. Şimdi diyorlar ki, efendim bu işle ilgili muhalefet partileri neden konuşuyor? Adamın iddialarına karşı emniyet konuştu, jandarma konuştu. Herkes konuşuyor. Biz konuşunca, siz konuşmayın. Neden onlar yalanlıyorlar diye. Biz diyoruz ki gerçek ortaya çıksın. Yaptığınız açıklamalar inandırıcı değil. Şimdi herkes görecek biz Meclis’te araştırma önergesi vereceğiz. AK Parti ve MHP’liler el kaldıracaklar ve ‘hayır araştırılmasın’ diyecekler. Siper oluyorlar. Kirlenmişliği savunuyorlar. Mafyayı savunan bir anlayış ortaya çıkacak eğer buna hayır derlerse. Evet derlerse hepsini kutlayacağım."

Filistin

Kılıçdaroğlu Filistin konusunda, "Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayım. Onları destekliyoruz. Onların bağımsız bir devlet kurma hakları var. İşgal edilen toprakları var. İşgal edilen toprakları Filistinlilere iade etmemiz gerekiyor. Dünyanın bütün demokrat ülkeleri, saygın ülkeleri Filistin halkının yanındadır. Filistin davasını savunmak her birimizin tek tek görevidir." dedi.

'Helalleşme' eleştirisi

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız çalışanımız olduysa, hepsinden helallik istiyoruz” sözünü de değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Helalleşme diyor, neyin helalleşmesi. Vatandaş sizden hibe bekliyor, bana yardım et diyor. Açım diyor… Erdoğan para yok diyemez, para var. Birileri için para var. Üstelik dolar ve euro var. Doların fiyatı yükseldiği zaman 5’li çete seviniyor. Tünelden geçerken, uçağa binerken ödeyeceksin. Peki esnaf, kahveci ne yapacak? Bırakın helalleşmeyi, bunlara imkan ver. İnsanların duygularını sömürmek amacıyla ‘Onların sıkıntıları nasıl unutturabilirim?’ böyle bir çaba. Erdoğan gerçekten helalleşmek istiyorsa, 5’li çeteye parayı vermeyecek, esnafa dağıtacak. Esnafa ‘Nasıl olsa bana oy verecek’ diye düşünüyor Erdoğan. Ben (5’li çeteye) parayı vereyim… 21 elektrik dağıtım şirketi için fiyatlarında indirim yaptı, sağladığı imkan 21 milyar lira. Para yok diyor, para var. Ama siyasi tercih daha varlıklılardan yana.” şeklinde konuştu.

Erken seçim tartışmaları

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Gelecek ve DEVA partilerinin seçime giderken belirli ilkeleri olup olmadığı yönündeki soruya “Bilmiyorum, bu konu hiç görüşülmedi. Şu var, güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi anladığımız konusunda ilkeler belirleyen diye bir çalışma var. Bizde de 150 sayfalık rapor hazırlandı. Sonra biz bunu 1,5 sayfada maddeler haline dönüştüreceğiz. Daha sonra ilkeler konusunda kendi aramızda tartışacağız. Sonra liderler bazında bunlar imzaya açılır.” diye yanıtladı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Erdoğan Türkiye’yi seviyorsa süratle erken seçime gitmelidir. En büyük hakem halkın kendisi. Memnunsa zaten seçecektir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir… Sen de dersin ki ‘Halep oradaysa arşın burada’. Getireceksin sandığı halkın önüne koyacaksın. Gecikilen her gün esnaf üzerinde daha ağır bir yük bırakacaktır. Bir, vatandaşa iktidar olduğumuzda nasıl daha iyi Türkiye’yi yönetiriz mesajını vermemiz lazım. Bunu vermeye çalışıyoruz zaten. İktidar olduğumuzda ilk 1 haftada ne yapacağımızı bile kamuoyuna deklare ediyoruz… Şunu yapmak istiyoruz, önce vatandaşı rahatlatacağız. İki, rahatlıkla her hareketi, aldığımız her kararı eleştirebileceksiniz. Biz de o eleştirilerden ders çıkaran siyasiler olacağız. Biz eğer topluma inançla ve güvenle bunları verirsek, vatandaş doğal olarak ‘Niye erken seçime gitmiyorsunuz?’ diyecek… Vatandaş bunların yönetemediğini görüyor. Bana söyler misiniz? Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde bu kadar intihar oldu, işsiz bir kişi Meclis’in çatısına çıkıp ‘Bana iş bulun yoksa kendimi atacağım’ dedi. Tepeye oturacak kişinin ahlaklı bir insan olması, insanını sevmesi, hesap vermekten korkmaması lazım. Mal varlığını açıklaması lazım. Biz ne diyoruz, bu döviz garantili 5’li çetenin yaptığı işler bırakın torunlarımızı, onların torunlarını borcun altına sokuyor. Para yok diyorlar, para veriyorsun. Onlara para var. 128 milyar dolar nereye gitti? Türkiye bugün savaşa girse Merkez Bankası’nın kasasında 1 centi yok. (5’li çeteye gidenleri) Kamulaştıracağız. ‘Gelin buraya bizden önceki hükümetin yapmış olduğu anlaşmayı içinize sindirebiliyor musunuz’ diyeceğiz. ‘Sindiriyoruz’ derlerse biz sindiremiyoruz, gelin bunları maliyetini çıkaralım diyeceğiz. Gerçek maliyetler çıkacak. Üstüne makul bir kar vereceğiz, al paranı, hadi güle güle. Gerekirse ben bunun için kampanya da açacağım. Türkiye’nin geleceğini 5’li çeteden kurtaralım. Hakkını teslim ediyorum zaten, kamulaştıracağım. Mağdur etsem haklılar. Maliyeti çıkarıyorum, üstüne kar payı veriyorum. Devletin yaptığı yolun köprünün ticari sırrı mı olur? Niye ticari sır diyorlar, birilerine olağanüstü avantajlar sağladılar. Yargıya taşısınlar, dünyanın hangi ülkesinde böyle adaletsiz düzen kabul edilir. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Yeri zamanı geldiğinde hepsi ortaya çıkacak. Bu ülkede başka müteahhit mi kalmadı. İhale kanunu zaten iflas etmiş, ihale kanunu diye bir kanun yok. Cumhurbaşkanlığı makamı ihale dağıtma makamı mıdır? O zaman Kamu İhale Kurumu’nun ne işi var. Kapatalım. Şu an fiyatı, ihaleyi belirleyen bir kişi var, o da Erdoğan. Türkiye açıkça söylüyorum, resmen soyuluyor."

İttifak söylentileri

Kılıçdaroğlu, "İttifakın genişleyip genişlememesi bugünkü sorun değil. Yerel seçimlerde ittifak yoktu, ama doğrudan doğruya bir ittifak oluştu. Önümüzdeki süreç içinde normal seçimler, milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde oturur konuşuruz. Ama şöyle bir gözlemim var. Belli şeyleri belli zaman dilimi içinde ortaklaştırdık. Örneğin güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunları bir araya gelerek ortaklaştırmadık. Her parti kendi söylemini geliştirdi ama bir baktık ki sözcükler farklı da olsa aynı şeyleri söylüyoruz. HDP bizim ittifakın içinde değildi, nasıl bir pozisyon alır bilmiyorum. HDP’yi Cumhur İttifakı kendi yanında tutmak için özel bir çaba harcıyor. Seçimlerde, Kırmızı Bülten’le aranan kişiyi devletin televizyonuna çıkardılar. Ama ben bu milletin ferasetine güveniyorum, yemediler bunu. Halkı kendi ayak oyunlarıyla kandırabileceklerini sanıyorlar." diye konuştu.