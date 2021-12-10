Kılıçdaroğlu: Hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilk Türk kadın mitinginin 102. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nin insan hakları günü için yayınladığı videoyu alıntılayarak şunları kaydetti:

Bugün aynı mücadele demokrasi ve en temel insan hakları için veriliyor. Dünya İnsan Hakları Günü’nde; hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum. https://t.co/dTyGzpu1hB — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 10, 2021

Kurtuluş Savaşı’na destek vermek amacıyla, Kastamonu’da gerçekleştirilen, ilk Türk Kadın Mitingi'nin 102. yıl dönümünü kutluyorum. Bugün aynı mücadele demokrasi ve en temel insan hakları için veriliyor. Dünya İnsan Hakları Günü’nde; hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum."