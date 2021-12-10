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Kılıçdaroğlu: Hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile Kastamonu’da düzenlenen ilk Türk kadın mitinginin 102. yıl dönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu, “Bugün aynı mücadele demokrasi ve en temel insan hakları için veriliyor. Dünya İnsan Hakları Günü’nde; hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum.” açıklamasını yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilk Türk kadın mitinginin 102. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nin insan hakları günü için yayınladığı videoyu alıntılayarak şunları kaydetti:

Kurtuluş Savaşı’na destek vermek amacıyla, Kastamonu’da gerçekleştirilen, ilk Türk Kadın Mitingi'nin 102. yıl dönümünü kutluyorum. Bugün aynı mücadele demokrasi ve en temel insan hakları için veriliyor. Dünya İnsan Hakları Günü’nde; hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum."

 

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