Kılıçdaroğlu: Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği EXPO 2021 Hatay’ın açılışına katıldı. Açılışta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP’li büyükşehir belediye başkanları da yer aldı.

Kılıçdaroğlu, açılışta şunları söyledi:

“Genelde şöyle söyleriz, ‘Medeniyetlerin beşiği Türkiye’ diye. Gerçekten de Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü. Ama medeniyetlerin beşiğini Anadolu’dan çıkarıp bir kente indirgediğinizde bu kentin kaçınılmaz olarak Hatay olduğunu biliyoruz. Hatay gerçekten de uygarlıkların başkenti. Küçük bir coğrafya ama tarihin derinliklerine baktığınızda Hatay çok farklı bir kent olarak karşımıza çıkıyor. İnançların, kimliklerin, kültürlerin, yemeklerin, öykülerin zenginliği var. Ne kadar zenginlik ararsanız Hatay’da.

"Azim ve kararlılıkla sonuç almış oldu"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, EXPO’yu Hatay’a getirmeyi düşündü ve bunu gerçekleştirdi. Elbette ki bu tek başına verilen bir mücadele ama bu mücadelenin arkasında bir azim ve kararlılık var. Sayın Başkan konuşurken ‘yapamazlar’ diye ilk eleştiriler, ‘alamazlar’ diye diğer eleştiriler geldi. Bu yolda azim ve kararlılıkla mücadele edince sonuçlarını da almış oldu. Bu güzel yapıyı gezdim. Arkadaşlarımla beraber gezdim. Büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı güzel katkılar var burada. Yemeğimizi yerken Medeniyetler Korosu'nu da dinledik. Hatay ve Türkiye’nin güzel şarkı ve türkülerini de bir kez daha dinleme imkanına kavuştuk.

Bu mekan kalıcı, Hatay’a nefes aldıran bir mekan. Burada her yaştan insan rahatlıkla gelip gezecektir, eğlenecektir. Belki de yeşilin bütün tonlarını burada görecektir. Dolayısıyla Hataylılar için olağanüstü güzel ortam.

Bir şeyi unutmamanızı isterim. Kararlılık sadece Hatay Büyükşehir Belediyemizde değil. Diğer belediye başkanlarımızda da aynı kararlılık ve aynı azimle yol yürüdüklerini bilmenizi isterim. Biz, çıkarılan bütün engellerden şikayet değil, engelleri aşmasını bildik. Engelleri aşmasını biliyoruz, engelleri aşma konusunda kararlı irademizi de sergiliyoruz. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız.” (ANKA)