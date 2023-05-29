Kılıçdaroğlu hangi kentlerde oyunu artırdı?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ile bazı Ege ve Akdeniz illerinde oylarını artırdı.

Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi ilk turuna göre en çok oyunu arttırdığı il, İstanbul oldu.

Kılıçdaroğlu’nun oylarının arttığı iller şöyle:

- İstanbul’da 187 bin 761

- İzmir’de 57 bin 449

- Muğla’da 12 bin 659

- Aydın’da 16 bin 568

- Antalya’da 33 bin 920

- Denizli’de 22 bin 946

- Mersin’de 15 bin 129

- Adana’da 22 bin 649

- Ankara’da 72 bin 702

Eskişehir’de 20 bin 003