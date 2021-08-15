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Kılıçdaroğlu: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan çekin

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Taliban'ın Afganistan'da Kabil'e girmesinden sonra hükümete seslenerek, "Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayriresmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymetiharbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder!

Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan’ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını."

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