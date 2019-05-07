Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel olacak

07 Mayıs 2019

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlenecek toplantıya Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katılacak.

Kılıçdaroğlu, önce Ekrem İmamoğlu ile görüşecek, ardından da saat 10.00'da milletvekilleri ve PM üyeleriyle toplantı yapacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak. Hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak" dedi.