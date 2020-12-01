Kılıçdaroğlu: Her şeyi sattılar, dünyanın vergisini topladılar, hangi fabrikayı yaptılar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Para her şey midir? Bir devletin onuru kimliği var. Para paradır ne demek? Anlayışa bak. Bir Allah’ın kulu da ‘bunu kullanmayalım…’ Osmanlı nasıl battı? Para paradır diyen yöneticiler yüzünden battı. Borç aldılar, sattılar. Senin yaptığın gibi. Sen yeni adıyla Borçlar İdaresi Genel Müdürlüğü’nü kurdun. Duyunu Umumiye de öyle. Erdoğan bunları bilir mi? Bilmez. Tarih bilmez. Allah’ın cahiline ne anlatacaksın Ekonomik bağımsızlığımız risk altındadır. Her şeyi sattılar. Dünyanın vergisini topladılar. Hangi fabrikayı yaptılar. Şu soruyu sormak isterim: 18 yılda devlet hangi fabrikayı yaptı. Ben bilmiyorum, çünkü yok böyle bir şey. Bir çimento fabrikası, bir un fabrikası… hangi fabrikayı yaptı? Bir iktidarın başarısı, yarattığı istihdam ile ölçülür. Yani yaptığınız yatırım sonucu, işsizlik yoksa o ekonomi politikası başarılıdır. 10 milyonun üzerinde işsizimiz var. 10 milyonun üzerinde işsiz var." ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır tepkisi

Kılıçdaroğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri sonrası başlayan tartışma konusunda şunları söyledi: "Yine ‘ey bu CHP’nin başındaki zat.’ İyi güzel. Askerine sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunları yaptıysam zaten ben bu işleri bırakırım. Size her hafta gelen raporlar var. Onların kapağında, siyaset konusu yapılmaması gerekenler vardır. Bu gelenek Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından geliyor. Ordu bizim ordumuzdur, Peygamber ocağıdır. Ordu Mustafa Kemal’in ordusudur. Sen Başbakanken, 2013’te 11 askerin başına çuval geçirilip götürüldüğü zaman ne yaptın? Biz CHP olarak tepki verdik, ‘kına’ dedik, ‘nota ver’ dedik. Verdiği cevap ‘Ne notası müzik notası mı?’ Sen kalkıp ordu üzerinden cevap vereceksin. Sen kim ordu kim? Şehitlere ‘kelle’ dedin, sen mi bana ordudan bahsedeceksin. ‘Askerlik yan gelip yatma yeri değildir’ dedi. Onların hiçbiri yatmadı. Sen bu lafları ediyorsun, niye çocuklarını göndermedin? Kalkmışsın orduyu anlatıyorsun? Sen kim ordu kim? Ordu ne onu dahi bilmezsin. Orduyu da para gözüyle görürsün. Sen bırak gevezeliği. FETÖ ile iş birliği yapıp, orduya kumpas kuran başbakan mısın değil misin? Kumpas yaptığını ben söylemiyorum, onların milletvekilleri söylüyor. ‘FETÖ ile biz de ittifak yaptık, ben de bizzat görüşmelerde bulundum’ diyor. Kendi ordusuna, bir terör örgütü ile iş birliği yapıp kumpas kuran bir Başbakan var mı? Sen kim ordu kim? Sen kendi ordusuna kumpas kuran bir başbakansın. Emperyal güçlerin arzularını yerine getiren bir adam, bu ülkede başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Ağırıma giden budur."