Kılıçdaroğlu: Her şeyi sizin için yapıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını Genel Merkez binasında gerçekleştirme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şunlar:

- Şuna inanmanızı istiyorum, her şeyi sizin için yapıyorum. Her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum. Sizleri utandırmayacağım asla. Hakkı ve hukuku her ortamda savunacağım.

- Türkiye'nin ve bölgenin sorunlarına akılcı çözüm üreten tek parti CHP'dir. CHP kurultayları düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaydır, bir şenlik kurultaydır. CHP kurultaylarında para, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in, İnönü'nün, Ecevit'in partisidir.

- Arınacağız, arınacağız; kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Devlet kuran devlet inşa eden partidir. Ahlakı dokularına kadar koruyan, çalışkan partidir. Beraber özveri ile çalışacağız.

Ahlak, erdem, adalet, temizlik

- CHP tarihini hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Ahlak, erdem, adalet, temizlik. CHP bunları kendi dokularına işledi. Adaletin olmadığı yerde, sevginin olmadığı yerde düzen olmaz. Ben sana para vereyim sen bana oy ver. Böyle bir şeyi bu parti kabul etmez. İradesini para ile satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır.

- Hep iyi niyetle davrandım, kimseye kötü gözle bakmadım. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. İç dış dünyada Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize neden yardım yapmıyorsunuz diyemez. 7 düvele mücadele etmiş olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Türkiye emperyalizme karşı mücadelede bütün mazlum milletlere örnektir.

TV kanalları da para ile alınıp satılmasın

- Uyuşturucu baronlarından, hesap sormazsam namerdim. İradesini para ile alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Dış dünyada büyük değişimler var; Hürmüz'ün ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz, CHP bu konuda ne söylüyor. Bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak. İşçinin emekçinin hakkını CHP savunmayacak da kimler savunacak.

- Hak mücadelesini yaparken beraber, omuz omuza olmak zorundayız. Sahibi Londra'da olan bazı TV sahipleri var. Onlar para ile nasıl delege alınıp satılıyorsa TV kanalları da para ile alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.

Kısır tartışmalardan çıkmazsak bu hepimize zarar verir. Bizim ahlaki değerlerimiz asla tartışılmamıştır. Bize her türlü suçlama yapılmıştır. Yeri geldi komünist, yeri geldi faşist denmiştir ama en aykırı olan bile CHP'nin değerlerini sorgulamamıştır.