Kılıçdaroğlu: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında verilen hapis cezası kararlarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!”