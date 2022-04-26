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Kılıçdaroğlu: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında verilen kararlarla ilgili, “Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında verilen hapis cezası kararlarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!”

 

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