Kılıçdaroğlu ile İnce bugün bir araya gelecek
Kılıçdaroğlu ile İnce, bu akşam saat 19.00'da bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bugün saat 19.00'da görüşecek.
Edinilen bilgiye göre, görüşme basına kapalı şekilde bir otelde gerçekleşecek.
Görüşmede, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşlerinin de bulunacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu ve İnce'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunmaları ve parti içi konuları ele almaları bekleniyor.