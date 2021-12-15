Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına karşı değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunuzu söylemiştiniz, aynı fikirde misiniz?" sorusu üzerine, "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim, arkadaşların şu anda görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar." diye konuştu.

"Talihsiz bir açıklama"

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim." sözlerinin hatırlatılması sonrasında "Bakan Nebati'nin açıklaması talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler." dedi.