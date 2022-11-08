Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisleri intihara sürükleyen kirli yapının şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını siyasi yasaklı yapmaya çalıştığını belirterek, “Açık ve net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz” dedi.

CHP grup toplantısındaki konuşmasında ekonomi ve yolsuzluklar üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, Kamu İhale Yasasının 191 kez değiştirildiğini, hiçbir hükümetin şimdiye kadar el sürmediği Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin kullanıldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, uyuşturucu ve karapara konusundaki iddialarını bir kez daha Meclis grup toplantısında gündeme taşıyarak, Sarıyer’de yakalanan Sırp çete liderini hatırlatıp, “Bana ispat et diyorlardı, daha neyini ispat edeyim” dedi.

ABD ve İngiltere ziyaretlerine değinen Kılıçdaroğlu, “Ben büyük bir koalisyon kuruyorum. En genç beyinlerin koalisyonu. Türkiye'yi geleceğe taşıyacakların koalisyonunu kuruyorum. En yetenekli beyinlerimiz ABD, Kanada, İngiltere'de. Bunlarla içerideki beyinlerimizi koalisyon yapacağız. Kasımın sonunu bekleyin diyorum. Türkiye'yi 21'nci yüzyılın yıldızı haline nasıl gelecek onu anlatacağım. Ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiye. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun nefsine hakim olamayanlar olmayacak. Bedeli ne olursa olsun, mutlaka kazanacağız” ifadelerine yer verdi.