Kılıçdaroğlu: İnce'yi cumhurbaşkanı yapmak zorundasınız

08 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya Kur'an tepkisi: IŞİD düşüncesidir

300 Fransız yazar ve siyasetçinin, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur’an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması talebine tepki gösteren CHP Lideri, "Siyasetle dinin ayrılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kişilerin inancına saygı duymak hepimizin görevidir. Fransa'da aralarında geçmişte devlet yöneticisi olanlar da dahil Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması gerektiğini söylüyorlar. Çağ dışı kalan Kur'an-ı Kerim değil sizlersiniz. Sizin bu tavrınız bu düşünceniz El-Kaide, El Nusra, IŞİD düşüncesidir. Onlara destek veriyorsunuz siz. İslamiyetin barış dini olduğunu bütün dünya kabul ediyor. İslam'da huzur, barış vardır. Siz nasıl böyle tanımlarsınız? Bu açıklamayı yapan İslamiyet'in ne olduğunu bilmiyor. Lütfen ama lütfen peygamberimizin veda hutbesini okuyun. Tarihin ilk insan hakları beyannamesi olan hutbeyi okuyun" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"İnce cumhurbaşkanlığını hakediyor"

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Geçen hafta Muharrem İnce'yi açıkladık, beklemiyorlardı. Orada yarış oldu biri diğerini mahvedecek. Neden öyle yapalım. Aynı mücadeleyi veriyoruz. Muharrem İnce Türkiye'nin sorunlarını ve kaynağını çok iyi bilen bir kişidir. Bizim adayımız onların düşündüğü gibi değil. Demokrasiye bağlı, insan haklarının ne olduğunu bilir. 80 milyonu kucaklar. Kürsüye çıktığında CHP rozetini çıkardı ben de ona Türk bayrağı rozetini taktım. Yine akılları ermedi. CHP'nin adayı 80 milyonu kucaklamalı. Muharrem İnce vatandaşlar arasında ayrım yapmadı." dedi.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı için CHP'nin aday tanımına uymadığını söyleyen Erdoğan'a seslenen anamuhalefet lideri, "Böyle bir kişi cumhurbaşkanlığı makamını hak ediyor. Cumhurun başı olacak. Muharrem Bey milleti bölmek istemiyor. Bunu söyleyen adam cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal ediyor. Muharrem İnce sadece bizim milletimiz diyor. Bana oy vermeyenler münafık... Söylediği şeye bak. O nedenle bu kişiden cumhurbaşkanı olmaz. Parti başkanı olabilir, ona itirazım yok. Muharrem İnce memleketinde huzur istiyor. Kavgadan uzak durmak istiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının tamamını ziyaret edeceğim diyor. Ben kimseyi ötekileştirmiyorum onun işaretidir. Demirtaş'tan randevu isteme şansım yok Adalet Bakanlığı'ndan izin isteyeceğim diyor. Bu memlekette işsizlik olmasın istiyor Muharrem İnce. Adaleti sağlayacağım diyor. Adalet neyi gerektiriyorsa tamamını yapacağım diyor. Muharrem İnce bir öğretmen. Bu ülkenin binlerce çocuğunu okuttu. Bütün anne babalara ve öğretmenlere sesleniyorum, Muharrem İnce'ye sahip çıkmak zorundasınız, cumhurbaşkanı yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin aristokrat değil halk adamı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Birilerinin yaptığı gibi yırtık ayakkabı ile siyasete girdim, şimdi sarayda oturuyorum 3 bin kişi beni koruyor. 3 bin kişi ile gezen cumhurbaşkanı mı olur. Kendi milletinden korkan cumhurbaşkanı. Kahveye gidemiyor. Meclis'e geliyor, milletvekillerinden korkuyor. Milletinden korkan cumhurbaşkanı olur mu? Muharrem İnce 3 bin kişilik polis kadrosunu kaldıracağım diyor. Muharrem İnce sarayların değil bu milletin evladıdır. Muharrem İnce tek adamlığa oynamıyor. Ben demokrasiye güçler ayrılığına inanıyorum diyor. O halkına milletine inanıyor. Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı seçtik beyefendi de şafak attı. Vay efendim olur mu, olur. Senden çok daha iyi olur." dedi.

"Sen dış güçlerin oyuncağı mısın?"

Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sen dış güçlerin oyuncağı mısın? Her şeyi dış güçler yaptı diyorsun. Dış güçler sana bir şey yapıyorsa, hemen Kemal kardeşine haber ver. Yanında olacağım.

Beka sorununu 8 maddede sıraladı

"15 yılın sonunda ne oldu da beka sorunundan bahsetmeye başladılar? 8 maddede beka sorununun nedenini sayacağım. Tüm belediye başkanları, il, ilçe başkanları bunları herkese anlatacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu maddeleri şöyle sıraladı:

1- Devlette liyakat sistemini yok ettiler. Dış güçler mi dedi sana liyakatı bitir diye. Müsteşar olmak için diploma yetmiyor, 12 yıl devlette çalışmak gerekiyor. Bunlar liyakatı bitirdi, sadakati getirdiler.

2- Devlet yönetimi keyfilik egemen oldu. Keyfilik hakim, sarayın emriyle oraya gelmiş. Böylece kanun ve yönetmelikler çalışmadı.

3- Sarayın tek belirleyici olması devletin işlerini alt üst etti. TEOG kalksın dedi, kalktı. Devlette çürüme başladı.

4- sarayın aşırı yetkilendirilmesi sorunları çözmüyor. Sorunlara kaynaklık yapıyor. Güçler ayrılığı ilkesi yıkılmış oluyor. Bütün yetkileri verin, ben yöneteyim, bu dünyada hiçbir yerde yok. Bugün istese bir kişi Türkiye'yi ateşe atabilir.

5- bizim dış politikada yurtta sulh, cihanda sulh diye bir dış politikamız vardı. Ortadoğu'da bir sorun çıkınca bizim kapımızı çalarlardı.