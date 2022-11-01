Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gitti

Hüseyin ASLİYÜCE

Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle saat 17.50'de Ankara’dan İstanbul’a gelen Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda partililer karşıladı.Bir süre VIP salonunda dinlenen Kılıçdaroğlu, daha sonra Türk Hava Yolları’nın TK-1983 sefer sayılı uçağıyla saat 20.00’da Londra’ya uçtu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Denizli gençlik kolları üyesi Gamze Kaya ile birlikte Londra’ya giden Kılıçdaroğlu’nun 1-5 Kasım tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinde bilim ve teknoloji çevreleri ve yatırımcılar ile bir araya geleceği öğrenildi.

5 Kasım’da Türkiye’ye dönecek olan Kılıçdaroğlu’nun aralık ayında ise Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.