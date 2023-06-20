Kılıçdaroğlu: İşçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Türkiye Tek Yürek Kampanyası açıldı. Herkes karınca kararınca katkı vermeye çalıştı. Taahhüt edilen parayı ödeyeceklerini söylediler. Kim bu parayı ödemeyenler? Acaba bu parayı ödemeyenler beşli çeteler mi? Hatırlarsanız şehitler için de para toplamışlardı. Nerede bu paralar, kim ödemedi bu paraları. Televizyonlara çıkıp parayı ödeyeceğim diyeceksiniz sonra yok olacaksınız. Takipçisi olacağız.

- Tutuklu bir arkadaşımız var Can Atalay. Seçimi kazandı. Mazbatasını da aldı, ama parlamentoya gelip yemin ediyor. Anayasaya meclis içtüzüğüne aykırı demokrasiye aykırı. Meclis Başkanına çağrı yaptım. Sayın Kurtulmuş, asıl sorumlu sensin. Onu oradan çıkaracaksın gelecek yemin edecek. Kim haksızlığa uğradıysa hep yanında olacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyeti kuran demokrasiyi getiren partiyiz.

- Bir gazete nasıl olur da 3 milyon yakın bir reklamı verir cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak gazetesinden bahsediyorum. Sen gazetesin benim lehime yazmak zorunda değilsin objektif olmak zorundasın. 3 milyona yakın benim seçilmemem için harcıyor. Kim sana verdi o parayı. Buradan Hazine ve Maliye Bakanına çağrı yapıyorum o parayı nereden buldular inceleyeceksin ahlaklıysan. Bir gazete böyle bir şey yapabilir mi? Elimde bütün veriler var. Dava açacağım. Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu bilmesini isterim. Bu kadar ahlaksızlık olur mu?

“Sendika iradesini Saray'a ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar”

- Asgari ücret açıklandı. 11 bin 402 lira oldu. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk İş Başkanının buna hiç itiraz etmemesi. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. Sendika iradesini Saray'a ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar. Hukuktaki adı 'Sarı sendikalık'tır. Olağanüstü bir artış yapmayın tamam 15 bin lira dedik. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü.

“Bunların milliyetçilikle falan alakası yok”

- Bugün Dünya Mülteciler Günü. Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı çekiyoruz. Suriye’de kan gövdeyi götürürken kılınız kıpırdamadı hepiniz sarayda oturuyordunuz. Niye kan dökülürken sesiniz çıkmıyordu. Hani medeni ülkelerdiniz. Sırtıma yükü vuracaksın elime dolar vereceksin. Erdoğan bunu yaptı. Beka sorunu budur. Demografik yapımız değişiyor. Bunların milliyetçilikle falan alakası yok. Erdoğan bütün milliyetçiliği ayaklar altına diyordu. Türkçe dahi bilmeyen kişiye vatandaşlık veriyorsunuz para için bu kişi oy kullanıyor. Bütün dünya bize gülüyor. Bu ülkenin ihanet edenler kurtulması lazım.

“Erdoğan faizi nasıl yükseltecek?”

- Seçimler bitti. Uyuşturucu baronları zaten rahat. Ama bir de tefeciler var, uluslararası tefeciler var. Onlar Türkiye’ye para vermiyorlar faiz düşük diyorlar. Faizi yükselteceksin diyorlar. Erdoğan faizi nasıl yükseltecek? Tükürdüğünü nasıl yalayacak. Dediler ki kolay sen yapma Maliye Bakanı bulalım. Merkez Bankasına da birini getiririz Amerika'dan. Yerel seçimlere kadar ufak ufak artırın. Erdoğan'a oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Dünyada hangi devlet dolar bazında yüzde 40 faiz verir. Verecekler göreceksiniz. Bu beka sorunudur.

- Londra'daki tefeciler niye gelsin. Biz sermaye getirecektik. İçimi acıtan bu ülkenin milli kurtuluş savaşı vermiş olması. Bunlar vatandaştan oy ama talimatı dışarıdan alıyorlar. Vatandaşa her türlü yalanı söylerler. Benimle ilgili de montaj video hazırladılar. Ne oldu bu videolar?