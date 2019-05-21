Kılıçdaroğlu: İşsizliği yaratanlar da mı dış güçler?

21 Mayıs 2019

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satı başları:

Kim işsizliği yaratıyor? Sosyete damadı getirmişler ekonominin başına. Adam ekonomisinin E’sinden anlamıyor. Ekonomi nedir bilmez, vatandaşı bilmez, fakiri fukarayı bilmez. Susuzluk çekenleri bilmez. Hiçbir şey bilmez. Açıklama yapıyor. Esnaf kepenk kapatıyor ses çıkarmıyorsun. Sonra da çıkıyor istihdam seferberliği başlattık diyorsun. 25 şubatta açıklama yapıyor. 2.5 milyon kişiye yeni istihdam alanı yaratacağız diyor. 1 milyon 366 kişi işinden oldu. Bu da diyor ki ben ekonomiyi düzelteceğim. Bunların ekonomisi bu. ‘İşsizlik seferberliği yaptık’ deseler anlarım.

10 şubat 2018 44 yaşındaki engelli bir vatandaş Antalyada kendisini yakmak istedi. Devletin engelli kadrolarının büyük bir bölümü boş. 25 ocak 2019 işten atılan bir işçi kendisini yakmak istedi.

Bilmiyorlar yönetemiyorlar. Acı olan Türkiye'nin savrulması. İşsizlerin sorunlarını anlamak çok kolay değildir. Onların içinde bulunduğu ruh halini anlamak kolay değildir. İşsiz birisinin akşam eve gittiği zaman ekmek götürememesi ne demektir? Kendisini yakan işsizler var. Bir insan kendisini niye yakar?

İşsizlik kendi geleceğini yurtdışında aramaktır, bütün kötü alışkanlıkların başlangıcıdır, geçimsizliktir. Ahlakın çökmesidir işsizlik. İşsizlik açlıktır yoksulluktur. İşsizlik yuva kuramamaktır. Sosyete damat ve onun kibir abidesi kayınpederi bunların tümünü bilmiyorlar biliyorlar da bilmiyorlar. İşsizlik sorununu bunlar çözemezler. Türkiye'yi üretimden kopardılar. Bitlis'teki sigara fabrikasını bile kapattılar. Ne istiyordunuz o işçilerden? Üretimden koparırsanız işsizlik olur. Dışarıdan malı getir piyasa ver; 'Biz geçiniyoruz.' Nereye kadar? Çiftçi o da perişan. Binlerce çiftçi artık üretmiyor. Büyük kentlerin varoşlarına gidiyor. İstişare yapmıyorlar. Devlette liyakatı bitirdiler.

Yüz binlerce kişi işinden olacak. Çünkü Türkiye’yi üretimden kopardılar. Türkiye üretimden koparıldığı için işsizlik patlak veriyor.

"Gönül isterdi ki bunu TOBB yapsın"

Uyarı yapanlar var. Mesela TÜSİAD. Gönül isterdi ki bunu TOBB yapsın. Sorumluluk sahibi var TÜSİAD. TÜSİAD'ın açıklamalarından kim rahatsız oluyor? Neden bu iş adamları bu itirazları yapıyorlar? 'Tamam TOBB TESK'i susturuyorum.' Devleti yöneten kişi 'Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim. Şunu bilin ki bunun hesabını sormasını da bilirim' diyor. Kimin hesabını soruyorsun sen? 8 milyon işsiz bekliyor hala bunu görmüyor musun sen? Yargı bağımsızlığını yok ettin.

TRT eleştirisi

Aramızda TRT çalışanları var. Devletin kamu hizmeti yaptığı görevlilerden birisi de TRT aracılığıyla yapılır. TRT'yi siyasetçi olarak da hiçbir siyasi partiye katılmayan ama haberleri doğru izlemek isteyen her vatandaş da doğru haber almak ister. TRT'nin kuruluşunda da bunlar vardır. TRT bu görevi yaparken kendi yasası var anayasası var. Anayasa haberler doğru verilecektir diyor. TRT için söylüyor bunu. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda. 15 Temmuz'dan sonra yaşadığımız o büyük olaydan sonra darbe girişiminden sonra Türkiye'nin geleceği için sarayda bir toplantı yapılmıştı ve ben katılmıştım. Yargı bağımsızlığını sağlamak zorundayız devletin kurumları yansız olmak zorundadır demiştim. TRT herkese eşit mesafede olması lazım dedim hiç olmadı dedim. 15 Temmuz'dan sonra bizi TRT'ye davet ettiler röportaj yaptılar. Erdoğan bu olmaz dedi. 15 Temmuz geçti TRT eski TRT'ye döndü. 1 gün bile CHP'nin doğru dürüst haberleri verilmiş değildir. TRT halkındır halkın kalmalı. İstihdam fazlası personel var diyorlar. 169 kişinin bu şekilde TRT'den uzaklaştırılması hedefleniyor. İhtiyaç fazlası olan ödüllü sanatçılar var muhabirler var... Niye gönderiyorlar bunları? TRT, havuz medyasının da sponsorluğunu yapıyor.

TRT'nin iki istasyonundan A Haber'e Sabah'a Atv'ye ayrıcalık sağlanıyor. Protokol yapılmamış. Niye yapılmıyor? 169 kişiyi gönderirsek bunların hiçbirisi ortaya çıkmaz. Bütün imkanları havuz medyasına aktarıyorlar. Havuz medyasının ne televizyonları izleniyor ne gazeteleri okunuyor. Sanatçıları spikerleri sürmek aklın mantığın alacağı şey değil. Ramazan ayındayız. Güzelliklerin olması gereken bir aydayız.