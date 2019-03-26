Kılıçdaroğlu: İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler

26 Mart 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP Şişli Belediye Başkanı adayı Muammer Keskin'i yanına alarak, "Birlikte çalışacak, birlikte üretecekler." dedi.

Türkiye ve İstanbul’un ciddi sorunları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "25 yıldır aynı zihniyet İstanbul’u yönetiyor, 25 yıldır İstanbul’un hangi sorununu çözdüler? Hiçbir sorununu çözmediler. O güzelim İstanbul’u 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan, çocukların oynayacağı bir alan bırakmadılar. Spor merkezleri yeteri kadar yapmadılar. Ama bütün bunların tamamını çözeceğiz." diye konuştu.

Sorunları sandıkta çözeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sandıkta mücadeleyi yapacağız. İstanbul Büyükşehir'e Ekrem İmamoğlu’nu getireceğiz. Ankara'ya Mansur Yavaş’ı getireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu halka güveniyorum, doğrudan yana oyunu kullanacaktır." diye konuştu.

"İstanbul'un sorununu çözecek kişinin adı Ekrem İmamoğlu"

Ekrem İmamoğlu'nun 25 yılda çözülmeyen sorunları kısa sürede çözeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul’un sorununu çözecek kişinin adı Ekrem İmamoğlu. İşsizlik var biliyorum. Ekrem İmamoğlu dedi ki 'Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda 150 bin kişiye istihdam alanı sağlayacağım.' Binali Bey ne dedi? 'Efendim olur mu? İstihdam sorununu çözmek belediyelerin görevi değildir.' Onun üzerine Ekrem Bey dedi ki: 'Ben mahcup olmamayım diye 150 bin kişi demiştim. Eğer sen bunu söylüyorsan ben de İstanbullulara söz veriyorum en az 200 bin kişiye istihdam yaratacağım' dedi. Arkadan Binali Bey televizyona çıktı. 'Ben de 500 bin kişiye istihdam yaratacağım.' dedi. Başbakanlık yapan sanki benim. Ulaştırma Bakanlığı yapan benim, sanki o değil. Başbakanlık yaptın, neden 500 bin kişiye istihdam sağlamadın? Şimdi Ekrem Bey'in projelerini kopya ediyorlar. Yapamazlar, beceremezler. Neden? Saraydan talimat alıyorlar. Saray izin verirse konuşurlar."

Ekrem İmamoğlu'nun 'Benim öyle çılgın projelerim falan yok. Benim projelerim insana dokunan projeler. İnsan için proje üretiyorum. Her mahalleye kreş yapacağım, her mahallede anneler güven içerisinde çocuğunu kreşe teslim edecek.' dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, " 'Kültür merkezleri yapacağım' diyor. 'Spor merkezleri yapacağım' diyor. 'Gençleri kültürle, sanatla sporla buluşturacağım' diyor. El-hak doğruları söylüyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA