Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olurum

Kılıçdaroğlu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, programda 'Cumhurbaşkanı adayı olmak ister misiniz' sorusuna ilk kez net bir şekilde 'İttifak kabul ederse bundan onur duyarım' yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"TÜİK enflasyonu düşük gösterince emeklinin, memurun, işçinin maaşına da az zam yapılacak. Rakamları düşük gösterin, diye talimat veriyorlar. siz siyasetçi olsanız buna göz yumabilir misiniz?

TÜİK' e gittik, milletvekili arkadaşlarım vardı. Ben geleceğim diye kapıyı kapatmışlar. Demir kapı vardı ve 'Biz kapıyı açamayız' dediler. İlk kez seçimle gelen milletvekiline resmi devlet dairesi kapatılmıştır. Dünya kamuoyu buna şahit oldu.

Yeni sistem kıl payı kazanıldı. Meclis daha güçlü olacak dediler. Halkı kendi medyalarıyla kandırdılar. Bütün bunlara rağmen geldiler. Halk şimdi bu sistemin ülkenin başına felaket getirdiğini görüyorlar.

"Türkiye bu kadar derin bir ekonomik buhran yaşamamıştı"

İlk kez 84 milyon insan bir avuç insan için çalışıyor. Merkez Bankası görevlerinden uzaklaştı, müdahale edildi, başkanlar sık sık değiştirildi, itibarının yerle bir edildiğini gördüm.

Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıklaması lazım. TCMB'ye itibar kazandırmak benim görevimdir. fiyat istikrarı ve Türk lirasından sorumludur. Merkez Bankası'na talimat verebilirsiniz. Ama nasıl ineceğine kendi araçlarıyla müdahale ederler. 128 milyar doları iradesi dışında başkası satsın diyorsunuz.

TÜİK'e gittim; 'Enflasyonu nasıl hesapladınız?' diye soracaktık

TÜİK'E neden gittim. Çünkü emekli, memur ve çalışanın alacağı maaşlar enflasyon üzerinden belirleniyor. Enflasyon yüzde 50 60'ı bulmuş. Enflasyonu nasıl hesapladınız?, diye soracaktık.

Merkez Bankasının bağımsız olması gerektiğini söyledim. Sayın başkan karşıladı. Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır. Önemlidir. Fiyat istikrarından sorumludur. sıcak siyaset müdahale etmemelidir.

Müdahale durumunda güven kaybolur. Görevimiz itibarını sağlamaktır. Merkez Bankasının başında liyakatlı kişilerin olması gerekir. Merkez Bankasının M'sini dahi bilmeyen bir insanı başına getiriyorsunuz.

İşi en iyi yapana teslim edeceksiniz. Kapısından içeri girmemiş insanı başkan yapıyorsunuz. İradesi var mı? İrade sıfır. Dünyada hangi devlet bir kişinin iki dudağından çıkacak söze teslim edilmiştir."