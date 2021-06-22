Kılıçdaroğlu: İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunlara değindi:

"Erdoğan müzikten rahatsız olmuş. Çifter çifter maaş alan beslemelerin var, bundan rahatız olmuyorsun da müzikten rahatsız oluyor. Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun, müzikten oluyorsun. Her ay 10 bin dolar alan siyasetçiden rahatsız olmuyorsun, müzikten oluyorsun. 10 milyon işsiz var, bundan rahatsız olmuyorsun, müzikten rahatsız oluyorsun. Sanatçıların çıkıp konuşmaları lazım. Onların örgütleri korkuya teslim oluyorsa, onlar zaten sanatçı değildir. Müzikten rahatsız olan Erdoğan’ı gençlere teslim ediyorum.

Bahçeli’yi çoğu zaman muhatap almayı doğru bulmam. Çünkü o kendisini bir yere adamış kişidir. Ama bugün bir şey söylemiş, ‘Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin.’ Vicdan sözcüğünden yola çıkarak muhatap alıyorum. Elimizi vicdanımıza koyup söyleyeceksek, sorduğu soru şu, ‘kimin yanındadır, bölücülüğü mü destekliyor yoksa Türkiye’nin yanında mı yer alıyor?’ Önemli bir soru. Ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız, Türkiye’nin birliğinden ve bütünlüğünün yanındayız.

Ben ve bizim arkadaşlarımız, bizim dostlarımız, vatanını milletini sevenler; devleti yöneten bir kişinin mal varlığı dolasıyla tehdit edilmesini içimize sindiremeyiz. Mal varlığı dolayısıyla tehdit edildiğinde de sessiz kalmasını içimize sindiremeyiz. Devletin en tepesindeki kişi, bütün sırlarına vakıf olan bir kişi, mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sesini çıkarmıyorsa, artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir milli güvenlik sorunudur, sen o sorunun yanındasın.

Biz ve dostlarımız adaletten, kul hakkından yanayız, haramdan yolsuzluklardan yana değiliz. Her ay 10 bin dolar alan siyasetçiyi hiç merak etmedin mi Sayın Bahçeli? Kim bu siyasetçi diye sormadın mı Sayın Bahçeli? Bir esnafın, garibanın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli? Ama biz, eli yağlı olan tornacı ustasının ‘elini uzat kardeşim, senin elini sıkmak benim için şereftir’ diyen bir gelenekten geliyoruz. Bu coğrafyada kimsenin yatağa aç girmemesini savunuyoruz. Sen, saray ve beslemelerinin bir yerden, beş yerden, 10 yerden, 11 yerden maaş alanları alkışlıyorsun. Vatanın birliğini ve bütünlüğünü sen mi savunuyorsun, ben mi savunuyorum?"

HDP İzmir İl Başkanlığına saldırı

HDP İzmir İl Başkanlığı’ndaki silahlı saldırı ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir. Provokasyona hazırlıklı olun. Sizden en büyük isteğim, halkı sükunete davet etmektir, provokasyonlara kimse pabuç bırakmasın. İzmir’de cinayeti işleyen kişi, silahla saldırıyor. Bir kişinin silah ruhsatı alması için tam teşekküllü bir hastanede, sağlam raporu almış olması lazım. Bu kişi 2016’dan beri psikiyatrda tedavi görüyor. Psikolojik sorunu olan birinin eline siz silahı nasıl tutuşturuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Suriyelileri Suriye’ye kardeşçe göndereceğiz"

Kılıçdaroğlu, Suriyeli mülteciler konusunda, "Antep’te Suriyelilerden büyük sıkıntı var. Bir kısmı memnun. Vergi yok, sigorta yok, bir şekilde üretimin halkası. Bir kısmı da şikayetçi. ‘Asgari ücretle çalışıyorum, ev fiyatları yükseldi Suriyeliler yüzünden.’ Bazı rakamlara göre 500 bin bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli Gaziantep’te. Allah’ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden bir tanesi, Suriyelileri Suriye’ye kardeşçe göndermek. Irkçılık yapmıyorum. Her şeylerini yapacağız. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği’nden alacağız. Sen şikayet etmiyor musun göçlerden? O zaman yatırım yapacaksın. Kardeşim, güle güle diyeceğiz, davulla zurnayla göndereceğiz. Bütün Orta Doğu’da barışı sağlayacağız. Sözümdür. Herkes bir yere not yazsın." diye konuştu.

HDP'nin kapatılma davası

"Anayasamızda ‘siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları’ olarak tanımlanıyor." diye Kılıçdaroğlu, "Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, polisi, güvenlik güçleri devreye girerler, ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim temel görevimizdir. Biz şeytan değil, insan olmak istiyoruz. Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Oy veriyorsa mesele yok, vermiyorsa tarihin çöp sepetine atılırsınız. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım. Sadece kendimiz için değil, bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi istemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.