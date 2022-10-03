Kılıçdaroğlu: Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var.” notuyla bir video paylaştı.

Helalleşme çağrısı kapsamında başörtüsü konusunda harekete geçeceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, yarın TBMM’de yapacağı grup toplantısının ardından kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a hitaben “CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolü bu? Bakalım onların tutumu ne olacak.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yayınladığı konuşması şöyle:

Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var! pic.twitter.com/Pl6kuInUBu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 3, 2022

“Sevgili halkım, iyi akşamlar. Önemli bir konu ile ilgili sizi evime davet etmek istedim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz, uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım. Büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü arttıracak. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın, bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

“Bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor”

Biliyorsunuz, geçen hafta yol arkadaşlarıma ‘Yanımda mısınız?’ diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor. Gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla uğraşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol, yürek istiyor, yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye’yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız.

“Bu yaralardan biri de başörtü mevzusu”

Bu yaralardan biri de başörtü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı.

Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeler ile uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız.

CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolü bu? Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye’nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye’nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok ve sevgili halkım bu zor, ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum. İyi akşamlar.”

Siyasilerden destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına destek verdi.

Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz.”

Uysal: AKP’nin elinden bu argümanı aldı

Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, ‘ben gidersem özgürlükler kısıtlanır’ diye propaganda yapabilsin! CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AKP’nin elinden bu argümanı aldı.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Çok değerli buluyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, videoyu alıntılayarak şu mesajı paylaştı: "Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum."