Kılıçdaroğlu, Katar Büyükelçisi Al Thani’yi kabul etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar’ın Türkiye Büyükelçisi Mohammed Nasser Jassim M. Al Thani’yi kabul etti.
İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar’ın Türkiye Büyükelçisi Mohammed Nasser Jassim M. Al Thani’yi CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
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