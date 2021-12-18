Kılıçdaroğlu Kayseri’de oda başkanlarını ziyaret etti

KAYSERİ/DÜNYA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanları çalıştayına katılmak, halkla buluşmak ve iş dünyası ile temas kurmak için Kayseri’ye geldi. Dün akşam saatlerinde Kayseri’ye gelen Kılıçdaroğlu’nu havaalanında CHP örgütü karşıladı. Parti örgütü, Kılıçdaroğlu’na 74’üncü yaş günü nedeniyle havaalanında yaş pasta ile sürpriz yaptı.

Kayseri’de bir dizi program gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Kadir Has Kültür Merkezi’nde Sosyal Yaşam Buluşması’na ve Wyndham Otel’de Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Kayseri Ticaret Odası

CHP lideri, sabah saatlerinde ise Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) başkanları ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, iş dünyası ile basına kapalı görüştü.