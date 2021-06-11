Kılıçdaroğlu: Kendilerine ister derin, ister sığ devlet desinler, hepsini temizleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs'ta gazeteci Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC’deki programının sonunda 1996’da suikast sonucu öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın, Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, mezarlığa Adalı ailesiyle birlikte karanfil bıraktı.

"Katiller biliniyor, gereğini yapın"

Kılıçdaroğlu, "Asıl failler bulunamadı. Soruşturma yetersiz. Soruşturmanın yetersiz olduğunu, delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten. Şimdi asıl failler ortaya çıktı, yıllar sonra. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık siyasetçilerin, Türkiye'deki ve Kıbrıs'taki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir faili meçhul cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz. Aile bunu bekliyor, yıllardır bunu bekliyor. Failler ortada, biliniyor; katiller belli, biliniyor, gereğinin yapılması lazım, yazıktır günahtır." dedi.

"Hesap verecekler"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Adalı'nın mezarı başında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

"Suçları magazinleştiriyorlar ama gerçekler çok acı. Kutlu Adalı’ya suikast yapıldı. Dedikodu değil, acı gerçek. Kutlu Adalı’ya mezarının başında söz verdim; devlete sızmış çeteler kendilerine ister derin, ister sığ devlet desinler, hepsini temizleyeceğiz. Hesap verecekler!"



