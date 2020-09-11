Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneği alan çalışanlarla görüştü

11 Eylül 2020

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin güzel insanları hep birlikte Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek hem yeteneğe hem kapasiteye sahipler. Bunu demokratik yollarla inşallah halledeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, ücretsiz izne çıkarılarak kısa çalışma ödeneği verilen farklı meslek gruplarından çalışanlarla video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Burada çalışanların yaşadığı sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, "Hiç endişeniz olmasın sizin sözcünüz olmak da benim görevim zaten. Bu ülkede bütün dar gelirlilerin, ücretsizlerin, geliri olmayanların, çiftçilerin yani toplumda üreten, alın teri döken ama döktüğü alın terinin karşılığını alamayanların hakkını savunmak benim görevim." diye konuştu.

Bunun siyasi bir görev olmanın dışında insani bir görev olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Böyle yapmak lazım Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, dirliği için bu çok önemlidir. Her evde huzurun olması lazım her evde bereketin olması lazım, insanların huzur için de akşam evine gitmesi lazım. Evine giderken en azından 'eve gidiyorum, huzur içinde gideceğim' diye düşünmesi lazım. Çalışırken özveriyle çalışıyor zaten dolayısıyla çalıştığı, alın teri döktüğü iş yerinde emeğinin karşılığını alması lazım. Bu bizim temel hedefimiz zaten, dolayısıyla sizin hakkınızı desteklemek de bizler gibi ülkeyi yönetmeye talip olan insanların görevi. Ben bu görevi seve seve yapıyorum, o nedenle sizlerin sorunlarını bizzat sizlerden dinleyip seslendirmek benim için de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Sıkıntıları aktardıklarında "Bak bu gene hayal peşinde koşuyor, böyle bir olay yok, böyle bir gerçeklik yok." denildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "İşte 'Kişi başına gelir 10 bin dolar, kişi başına gelir 12 bin dolar oldu, yok 7 bin dolara düştü,' şimdi 1168 lira alan bir kişinin kişi başına gelirini otursunlar dolarla hesaplasınlar kaç lira? Böyle milyonlarca aile var. Bir de hiç gelir elde edemeyen 10 milyon insan var, 10 milyon insan, olağanüstü bir acı tabloyla maalesef karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Bir çalışanın iş yeriyle sorununu hukuki boyuta taşıyacağını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hakkınızı yedirmeyin, gerekirse size o konuda hukuki destek de biz Kocaeli'ndeki il başkanımız avukat zaten. Eğer siz de kabul ederseniz Kocaeli'nde de arkadaşlar sizin bu hakkınızı savunurlar. Sizin en azından yasaya göre hesabınıza 1168 lira yatması lazım. Bunun altındaki bir para sizin hakkınızı çalmak demektir." değerlendirmesini yaptı.

"Asla umutsuz olmayın." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Çünkü bu ülkenin güzel insanları hep birlikte Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek hem yeteneğe hem kapasiteye sahipler. Bunu demokratik yollarla inşallah halledeceğiz." dedi.

Bir çalışanın kendisine 96 lira yatırıldığını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "İŞKUR bir devlet kurumu, yatması gereken para 1168 lira. Dolayısıyla İŞKUR'un 96 lira para yatırması mümkün değil. Eğer İŞKUR bu parayı yatırıyorsa bu yasa dışı bir şey. Yani 96 lirayla siz nasıl geçineceksiniz. Gerçi 1168 lira da büyük bir para değil." karşılığını verdi.

Halkın sesinin duyulması gerektiğini ve bu sesin halkın ağzından dinlenilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizden tek isteğim hiçbiriniz moralinizi bozmayın, hiçbiriniz umutsuzluğa kapılmayın, emin olun hep birlikte ama hep birlikte bu Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız, bu bizim görevimiz. Birlikte mücadele edeceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, insani ilişkiler içinde mücadeleyi büyüttüğümüz sürece emin olun Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız."

Herkesin emeğinin karşılığını istediğini söyleyen ve "Emeğinizin karşılığını inşallah size vereceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA