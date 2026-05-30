Kılıçdaroğlu: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim

Mutlak butlan kararı sonrası tekrar CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Kırmızı karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu ardından "Halkla Bayramlaşma" programında partililere ve vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Burası hepimizin. Halkın yuvasıdır. Partimizin vefakar evlatları bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Çünkü yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir.

Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır

Bu mesele, Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Bizim kitabımızda intikam yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.

Hesap soracağım hesap

Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?

Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.

Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır.

Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış, alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda.

FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum

Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe divan duranların, bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.

Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz?

Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir."

12. katta bulunan odasına geçen Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra makam odasında çekilen ilk kareyi de paylaştı.