Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş belediye başkan adayımızdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır." dedi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katıldı.
''Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Burada yaptığı konuşmada yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı olduğunu ve tekrar CHP'nin belediye başkan adayı olacağını söyledi.