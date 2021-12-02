Kılıçdaroğlu, marketlere gönderdiği mektubu paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiği mektubu paylaştı.

Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/91QnJTPmVt — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 2, 2021

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum."

Mektubunda, 20 Kasım'da gerçekleştirilen video konferanstan ve basın toplantısında dile getirdiği "hükümet tarafından atılması gereken 6 adım"dan bahseden Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Söz konusu basın açıklamasında, halkımızı korumak adına büyük marketlerden de bir talebim olduğunu ifade etmiş, "10 Hayatta Kalma Ürünü" için kış aylarında zam yapılmamasını istemiştim. Bu ürünler, un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir. Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız.

Ve bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, sizden istediğim bu fedakârlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız.

Kara kışı atlatabilmek adına halkımız için bu adımı atacağınıza inanıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."