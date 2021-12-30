Kılıçdaroğlu MEB'in binasına alınmadı

KPSS’de yüksek puan alıp, mülakatlarda elenen öğrencilerin durumunu görüşmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine dönüş yapılmamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na gitti.

Binaya girişine izin verilmeyen Kılıçdaroğlu bakanlık önünde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, haksızlık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur.

Dün, bir feryadı dile getirdim. KPSS'den 80, 90, 95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini gördüm. Onlarla konuştum. Yazıktır, günahtır bu memlekete. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda artı 3 eksi 3 aralığında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatı ile terk edildi? TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu karar alındı? Büyük haksızlık var. Bir anne babanın evladını üniversiteye nasıl hazırladığını bilmeyen var mı? Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Haksızlık var hukuksuzluk var. Bir feryat var.

Benzer olayları daha önce yaşayanlar Danıştay'a gittiler. Davaları açtılar. Danıştay, mülakatlarda yapılan haksızlıkları tescilledi. Verdiği kararda, 'Verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır' diyor. Bunu yaparsanız, şu bakanlıkta oturanların yaratacak yeri yoktur. Dürüst bürokratları ayırıyorum. Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz.

Haksızlığa uğradığına inanan bütün herkese hukuki desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız. Haksızlık yapanlar unutmasın, görecekler haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak benim namus borcumdur.

(Bakan Özer'e yanıt) Sarayın talimatı ile iş yapanları muhatap almam. Benim hedefim sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır."

Kılıçdaroğlu, aralık ayının başında açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili görüşmek için gittiği TÜİK binasına da alınmamıştı.