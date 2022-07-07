Kılıçdaroğlu, Meclis'i olağanüstü toplantıya davet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya’da çalıştığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Meclis'i olağanüstü toplantıya davet etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. “Üzgün görünmek” yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!"

Kılıçdaroğlu, dün Karakaya'nın katledilmesinin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" ifadelerini kullanmış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Kılıçdaroğlu'nun twitini paylaşarak, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" demişti.