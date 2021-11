Kılıçdaroğlu: Meclis’te eşit temsil için kanun teklifimizi verdik

Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ve derneği şube başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmeye, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı.

Dört ayda 38 şube kurduklarını söyleyen Dernek Başkanı Sarıhan, derneğin kuruluşuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin dört bir yanından 90 kadın kurucu üye tarafından 29 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da kurulduk. Derneğimizin amacı, dünyada ve ülkemizde kadın hareketinin ve Cumhuriyet devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek genelde insan hakları, özelde kadının insan haklarını savunmak. Toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yaratmak, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, yasal planda ve yaşamın içinde kadınların statüsünü yükseltmek hedefiyle yola çıktık. Kadınların gücüne güveniyoruz. Yalnız olmadığımızı da biliyoruz. Tüm çalışmalarımızı, benzer amaçlı demokratik kitle örgütleri, platformlar ve meslek örgütleriyle iş birliği ve dayanışma içinde gerçekleştiriyoruz.”

Dernek adına söz alan Feray Karagöz, 29 Ekim Kadınları Derneği’nin 29 talebini okudu. Derneğin taleplerinden bazıları şöyle aktarıldı:

“İstanbul Sözleşmesi’nin fiilen ve hukuken yürürlükte olduğu gerçeğini kabul eden ve sözleşmenin tüm gereklerinin yerine getirilmesini sağlayan bir politika izlenmesini talep ediyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte her gün, en az dört kadın cinayetinin işlenmekte olduğu gerçeği karşısında, yaşam hakkının güvenceye alınmasını istiyoruz. Bu çerçevede yasal korumanın yanı sıra her 100 bin nüfusa en az bir sığınak, her 200 bin nüfusa en az bir cinsel şiddet kriz merkezi açılmasını talep ediyoruz. Din, dil, ırk, cinsiyet ayırımlara izin vermeyen bir siyasi anlayış istiyoruz. Suç mağduru çocuklar kadar suça sürüklenen çocukların da gözetilmesini istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirecek olan eğitim müfredatları talep ediyoruz. Meclis’te eşit temsil istiyoruz. Sivil toplum iş birliğinin yeniden ve acilen daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasını ve kurumsal bir yapıya dönüştürülmesini vurguluyoruz.”

Kadınların taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Kadınlar aydınlanma hareketinin öncüleri olabilir. Biz CHP olarak Meclis’te eşit temsil için kanun teklifimizi verdik. Önümüzdeki hafta içerisinde Genel Kurul’a inmesini bekliyoruz. Siz kadınlardan tek bir isteğim var. Olabildiğince çok kadına ulaşarak, bu oylamanın izlenmesini sağlayın. Yasa teklifine ‘Evet’ ve ‘Hayır’ diyen partilerin görülmesini sağlayın. ‘Hayır’ diyen parti ya da partilere kadınlar oy vermemelidir.

"Çalınacak çok kapı var"

Kırsalda yaşayan kadınlara daha çok ulaşın. O kadınlarla iletişim kurarken samimi olun. Gecekonduda yaşayan kadının derdini dert edinin. Biz bugüne kadar bize oy vermeyen kitlelere yeterince ulaşmamıştık, şimdi ulaşıyoruz. Bize ilişkin olan önyargılar, görüşme sonrasında kırılıyor. Siz kadınların açamayacağı kapı yok, hayatlarına dokunmanız gereken çok fazla kadın var. Gidin ve çalın o kapıları! Biz, kadınların yaşadığı sorunları çözmek için politikalar üretiyoruz. İktidara geldiğimiz ilk altı ay içerisinde kadınların nefes almasını sağlayacak altı politikamızı açıkladık. Sonrasında da yapacağımız birçok uygulama var. Bu değişimi hep birlikte yapabiliriz.”