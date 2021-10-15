Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, bugün saat 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğini duyurdu.

Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi.

Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur!

Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 15, 2021

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek.