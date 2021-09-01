Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nın birden fazla cumhurbaşkanı adayı olabilir

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, son günlerde sıkça tartışılan 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' tartışmaları ile ilgili 'Millet ittifakı olarak birden fazla adalımız olabilir' açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu Türkiye'de çok ağır sorunların olduğunu belirterek, devletin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi.

CHP lideri erken seçime hazır olduklarını belirterek 'Böyle bir ortamda yaşanmaz. Haksızlık ediyoruz vatandaşımıza. Bu ortamı bitireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Çorum'da tepki gösteren kadın

CHP Lideri Çorum'da çarşıda kendisine tepki gösteren ve el hareketi yapan kadınla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Çorum’un çok güzel bir çarşısı var. Baktım orada bir kadın, çocuk arabasıyla duruyor. Hanımefendi tepki gösterdi. Biz de tabii ayrıldık. Kabahat bu kadın da değil. O kadını bu pozisyona taşıyan siyaset anlayışında. Bu kadın beni tanımaz. Beni sevmeyebilir ama böyle bir tepkiyi ortaya koyan siyasi atmosferin sorumlusudur, o kadın değil. O kadın yanlış, hata yaptı hiç önemli değil. Anlayışla karşılarız, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili olsanız da gelen tepkileri makul karşılamak zorundayız.

Hangi gerekçe ile tepki gösterdiğini ben öğrenmek isterdim. Belki haklıydı, biz de ona göre hatamızı düzeltmek isterdik.

Kadın kabul ederse ben evine de giderim niçin böyle tepki gösterdi diye."