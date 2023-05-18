Kılıçdaroğlu: Milletin mesajını aldık

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye için karar ver" sloganıyla ikinci turda uygulayacağı kampanyayı tanıtan Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs günü Cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün 2 aday ve 2 farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak.

- Benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Bize inanan, bizi destekleyen, oyunu kullanan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. İlk turda sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı.

- İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi. AK Parti 7 puan geriledi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyaları ile gölgelendi. Ben karşımda daha mert, yürekli bir rakip görmek isterdim.

- Bu ülkenin vatandaşları montajlardan ve bundan medet ummayan liderler hak ediyordu. Ancak siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Milletimizi çaresizlik içerisinde iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadı.

- Milletimiz bize çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimisi tepkisel oy kullandı, kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti. Sizlerin mesajlarınızı aldık. 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz.

- Tüm tutanaklar elimizde. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. 28 Mayıs'ta seçim sabahı her sandıkta 5 müşahite ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit kadın ve erkek sandık görevlisine ihtiyacımız var.

"Terör örgütleriyle asla masaya oturmayacağım"

- Terör meselesini bize iftira atmaya çalışan Erdoğan ile konuşalım. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle masaya oturan. Milletimizle gizli gizli pazarlık yapan. Senin ne haddine bizi sorgulamak, senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum; ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar politkayı izlemeyeceğim.

- Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyen, sen değil misin 'Ne olur geri dön' diyen. Sen değil misin TSK'ya kumpas kuran. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yanyana durmadım, asla durmayacağım.

- Erdoğan sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için TC vatandaşlığını sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta.