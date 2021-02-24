Kılıçdaroğlu motokuryecilerle buluştu: Onlar bir can, motosiklet değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu’ndan (TAMKF) motokuryeler ile birlikte CHP Genel Merkezi bahçesinde basın toplantısı düzenledi. Motokuryeler, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da dertlerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, motokuryecilere, “Sadece sizin değil, sıkıntısı olan bütün vatandaşların sesi olmak bizim görevimiz. Çünkü siz alın teriniz olarak evinize helal ekmek götürmek istiyorsunuz. Bizim görevimiz de sizi sonuna kadar desteklemektir. Bir sorununuz olduğunda her zaman kapımızı çalabilirsiniz” dedi.

"Son 1 yılda 187 motokurye hayatını kaybetti"

Basın toplantısında kuryecilerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Ağbaba ise şunları söyledi:

"Motokuryeler aralarında üniversite mezunları iş imkanı yok diye motokuryeliğe yöneliyor. Yüzde 90’ı kayıt dışı ve güvencesiz çalışıyor, varlar ama yoklar. Çoğunun sendikaları yok, iş kolları belirsiz, sigorta girişleri yok. İş yeri baskısı, iş yetiştirme kaygısıyla günde 14 saate kadar çalıştırılıyorlar. Bazı kuryeler günlük yevmiye ile ortalama 100-120 liraya çalışarak, 100-150 kilometre yol yapıyorlar. Motokuryelerden 5 paketi bazen 30, 40 dakikada dağıtmaları isteniyor. İşten atılmamak için trafiğin çok tehlikeli olduğu bölgelerde hem kendi hayatlarını hem başkalarının hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kalıyorlar. Motokurye Federasyonunun verilerine göre 900 bin motokurye var. Son 1 yılda 187 motokurye hayatını kaybetti. Onlar bir can, motosiklet değil. Trafikte motokuryeleri yok sayan, sıkıştıran, kazaya sebebiyet veren sürücülere ilişkin cezai yaptırımlar artmalıdır. Firmalar, paketler için süre kısıtlamasını esnetmelidir. Motokuryeler ‘30 dakikada canını mı siparişini mi teslim edeceksin?’ diye soruyor. Devlet, kayıt dışı, ehliyetsiz, eğitimsiz motokurye çalıştıran ve motokuryeye ağır baskı ve mobbing yapan firmalara yönelik yaptırım uygulamalıdır. Toplum olarak bizlere de büyük görevler düşüyor. Siparişi yüzünden kuryeleri ‘işiyle tehdit eden’, trafikte, sokakta kuryeleri yok sayan, aşağılayanların kendilerini sorgulamaları gerekiyor."

"Kurye yeterlilik belgesi zorunlu tutulmalıdır"

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) Başkanı Çağdaş Yavuz ise sorunlarını şöyle anlattı:

"En büyük sıkıntımız trafikte dikkat edilmemesi ve bizlere saygı gösterilmemesi. 900 bin çalışan kuryeden 100 bini kayıtlı. Bunun sebebi işsizlikten kaynaklı kayıtsız çalışan insanların bu işi yapması. Kurye sayısının artması ve kuryelerin mesleki yeterlilik belgesi olmadan yollara çıkması nedeniyle ölümlü trafik kazalarında inanılmaz artış var. Geçtiğimiz yıldan beri 187 kurye hayatını kaybetti. Bu kadar ölüm devletin mutlaka dikkatini çekmelidir. Mesleğimizin ‘az tehlikeli işler’ sınıfından ‘çok tehlikeli işler’ sınıfına alınması gerekiyor. Mesleki Yeterlilik Kurulu’na başvurumuz var. Devlet eliyle bu mesleği yapanlar için yeterlilik belgesi zorunlu tutulmalıdır."

“Vicdanlı yorum ve puanlama yapın ölüyoruz biz”

TAMKF Genel Sekreteri Yener Çalışkan, zamana karşı siparişlerin kuryelerinin yaşamlarını riske attığını vurgulayarak, "30 dakika puanlama nedeniyle 19 yaşındaki bir arkadaşımızı kaybettik. 9 Mart 2020’den bu yana 187 kuryeyi kaybettik. Son iki ayda bu sayı 189 oldu. Siz karnınızı doyuracaksınız. Biraz vicdanlı yorum ve puanlama yapın ölüyoruz biz. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelsin." dedi.

Gün içerisinde yüzlerce eve sipariş götürdüklerini söyleyen Keçiören Dernek Başkanı Özkan Can "Ama pandemi sürecinde kapımızı açan olmadı. Yevmiye usulü çalıştığımız için maddi sıkıntılar yaşıyoruz" diyerek kuryelerin yaşadığı ekonomik sorunlara değindi.

"Sabırlı olsanız bu kazalar olmaz"

TAMKF Genel Saymanı Burkay Yıldırım, çok sayıda üniversitesi mezununun kuryelik yaptığını belirterek, "Bu işi meslek haline getirdik. Herkesin evde bir çocuğu var. Eve ekmek götürmek zorunda. Kaza yapan kurye yevmiye aldığı için kaza yapınca evde kaldığımız için para alamıyoruz. Hastaneye gittiğimizde bile doktorlar bile ‘Bu motorlu kuryeler neden kaza yapıyor' diye soruyor. Siz sabırlı olsanız bu kazalar olmaz." diye konuştu.