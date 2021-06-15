Kılıçdaroğlu: Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları kapsamında gündeme gelen ve sunucu Veyis Ateş'in, yurt dışına çıktıktan sonra hakkında arama kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'dan para istediği iddialarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyorduk. Fetö borsası ile ne kadar kodaman Fetöcü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar. Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için.

Ankara’daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara’da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin.

Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağım. Sevgili Halkım bunları önlemek için 4 yıl önce Adalet Yürüyüşü’ne çıkmıştım. Bu borsacılar şehit kanlarını satmasınlar diye, birileri milyonlarca Euro götürürken halkımız aç kalmasın diye.”