Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk kez konuştu: Ayrıştırıcı söylemlerden kaçınalım

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameralar karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Kendisiyle herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir. Partililere söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partimize çok eleştiri gelmiştir ancak partinin ahlaki değerleriyle ilgili eleştiri gelmemiştir. Fakat şimdi geliyor. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıran sözlerden kaçınmamız lazım. Partiyi ayrıştıracak söylemlerden uzak durmalıyız. CHP, ahlakı ve erdemi kendine prensip edinmiş bir partidir.

Bizim parti kültürümüzde, genel başkanlık yapmış herhangi bir isim hakkında aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Partinin seçmenlerinden özellikle rica ediyorum; partiyi ayrıştırıcı bir dil kullanmaktan uzak tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "kurultaya gidecek misiniz?" sorusuna ise yanıt vermeden alandan ayrıldı.

