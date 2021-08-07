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Kılıçdaroğlu: Ne kutuplaşması, siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz

İktidarı eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Beceremiyorlar, Türkiye’yi yönetemiyorlar. Türkiye’yi acz içinde bıraktılar. Ve şimdi kalkmışlar, ‘Efendim Türkiye’de kutuplaşma var.’ Ne kutuplaşması? Bir beceriksizlik var. Bu beceriksizlik dile getiriliyor. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının Muğla'daki termik santrale kadar ulaşmasına ve önlem alınmamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Bakan ayrı telden, cumhurbaşkanı ayrı telden, içişleri bakanı ayrı telden, her birisi ayrı telden çalıyor. Vali, orada. İçişleri bakanı olarak gidersin, denetleyebilirsin. Nedir, ne değildir? Bir aksaklık var mıdır, yok mudur? Nereden kaynaklanıyor aksaklık? Bunları sorarsınız. Bunların hiçbirisi yok. Gidiliyor oraya, ne oluyor Allah aşkına. Hep beraber oturuyorlar bir masanın etrafında. Ormanlar yanıyor, uçak yok, helikopter yok. Vatandaş bağırıyor, telefon ediyor. ‘Buraya uçak gönderin, helikopter gönderin, santral yanacak, burada çok daha büyük felaket oluyor, buranın önlemini alın’ diye. Alınmadı. Beceremiyorlar, Türkiye’yi yönetemiyorlar. Türkiye’yi acz içinde bıraktılar. Ve şimdi kalkmışlar, ‘Efendim Türkiye’de kutuplaşma var.’ Ne kutuplaşması? Bir beceriksizlik var. Bu beceriksizlik dile getiriliyor. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz."

 

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