Kılıçdaroğlu: O binayı öğrenci yurdu yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunlara değindi:

"Eğer bazı milletvekilleri iradesini saraya teslim etmişse, o kişiler milletin vekili olamaz. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz derken, ana felsefemiz bu. Milletin vekili ahlaklı olmalı. Adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. O nedenle diyoruz. İnşallah iktidar olacağız. İlk getireceğimiz kanun Siyasi Ahlak Kanunu. Adımız ne, Halk Partisi. Halkın partisi olacağız. Zaman zaman soruyorlar. Acaba, CHP iktidar olduğunda elde ettiğimiz kazanımlar elimizden alınır mı diye. Hiçbir kazanım elinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız CHP iktidarında. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz, en özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Sabahın köründe kapınızı polis vurmayacak. Siyasetçilerin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Amacımız budur.

Eğer 19 yıl bir kişi, iktidar olursa, 19 yılda hala yurt sorununu çözememişse, o zaman bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. ‘Şimdiden parça parça Merkez Bankası’nı İstanbul’a nasıl taşıyacağız.’ Sözde finans merkezi. Allah inandırsın o binayı, öğrenci yurdu yapacağım. Herkes şundan emin olsun. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Hangi inançtan olursa olsun. Hiçbir çocuk yatağa aç giremez. Bunu yapmadığınızda siyaseti niye yapıyorsunuz?

"Rüşvet alan siyasetçiler var"

AK Parti’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Rüşvet alan siyasetçiler var. Bunu ben değil İçişleri Bakanı söylüyor. Rüşvet alan siyasetçiye kimse dokunamıyor. Bunun adı siyaset midir? Sen kardeşim temiz siyaset mi istiyorsun? Korkusundan, gidip soruşturma dahi açamayan bir savcının olmasını istiyor musun? İstemiyorsan, halktan, adaletten yana ve CHP’den yana olacaksın.

"Yağmur gibi zamlar gelecek"

Bu memleket sadece benim memleketim değil. 2006’da bir kanun çıkardılar. Sanayici, esnafı, çiftçisi vergi ödüyor. Yurt dışından getireceksin, burada aklayacaksın. Vergi cennetlerinin bir kararname ile açıklanması lazım. 2006- 2021 bu kararname bir türlü çıkmıyor. Neden? Uyuşturucu baronlarının paraları, rüşvet paraları için çıkmıyor. Rüşveti alacaksın, oradan Türkiye’ye getireceksin. Türkiye’yi çamaşırhaneye döndürdünüz kardeşim. Rüşvetin, baronların, fuhuşun meşrulaştırıldığı Türkiye’yi kabul ediyor musunuz? Kara kış geliyor. Bana bu soru sorulduğunda, ‘henüz baharı yaşıyorsunuz.’ Yağmur gibi zamlar gelecek. Bu zamlarla kim mücadele edecek? Onurumuzla duracağız.

Bakın. Bir tablo. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın koyduğu bilgiler. Ocak 2021, 1 milyon 137 bin vatandaş elektrik parasını ödemiyor. 4 ay sonra nisan ayında 1 milyondan 5 milyon 166 bine çıktı. Bir insan keyfe keder ‘ödemiyorum’ der mi? Bir de açma kapama parası ödeyecek. Milletin gözünü boyamak için Erdoğan, ‘fiyatlar uygun’ diyor. Sen bedava yaşıyorsun zaten. Her şey bedava. Sen acaba, ayda 2 bin 825 lira aylık alan asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Elektrik, su, doğalgaz, yol masrafı, okul masrafı, kira öder. Sen geçin bakalım. 2 bin 825 lira asgari ücret veriyorsunuz, ayrıca vergi veriyor bu kişi ve Erdoğan sözde markete gidiyor, bin küsur lira ödüyor, ‘fiyatlar uygunmuş’ diyor. Milleti mi kandırıyorsun? Fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun? Ev kiraları, İstanbul’da, ağustos 2021-2012 yüzde 63 arttı. Ankara’da yüzde 35. Geçinme zorluğu çeken, AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Senin mutfağını bu hale getirdiler.

"Devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim"

Borçlandılar, yurt dışında. Dünyanın en yüksek faiziyle borçlanıyor. Biz çok yüksek faizle borçlanıyoruz. 2021’in ilk altı ayını vereyim. Yeni borçlanma yaptık. Dolar arttı, hepimizin borcu arttı. Kim ödeyecek? Çeteler mi, milyon dolarları tutanlar mı? Hayır. Bu milletin fakir fukarası ödeyecek. Bazen soruyorlar. Siz bunlardan hesap sormayacak mısınız? AKP, 2002’de yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu değil mi? İnşallah aynı şeyi yapacağız. Yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Bütün uzmanları çağıracağız. Geçmişte ne yaptılarsa, aynısını yapacağız. Farklı bir şey yapsak, ‘bunlar intikam alıyor.’ Hayır. Devlet intikamla yönetilmez. Devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim.

Bu mücadeleyi beraber yapacağız. Yeni bir sayfayı, düzgün bir sayfayı, ahlaklı bir sayfayı açacağız. Tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyacağız. Kadın erkek eşitliğini getireceğiz. Adaletli kurumu ayağa kaldıracağız. Saraydan talimat alıp dava açan savcılara sesleniyorum; siz de kendi geleceğinizi düşünün. Saraydan talimat alıp karar veriyorsanız, sizin yeriniz yoktur. Biz adalet değil, adaletsizlik dağıtıyorsunuz. Biz bunları düzeltemezsek hangi gerekçeyle siyaset yapıyoruz.

Eğer siyaset polise ve yargıya müdahale ederse, Türkiye’de yeraltı dünyası güçlenmiş olur. Şu an, hükümeti yöneten, hükümete şöyle veya böyle talimat veren yeraltı dünyasıdır. Bu konuda çok iddialıyım. Neden? Dilovası'nda uyuşturucu yakalandı, Mersin Limanı'nda yakalandı. 4 ton 900 kilo kokain yakalandı. Yakalanan kim? Bir gariban fırından ekmek çalsa aynı gün akşam hakim tutuklama kararı verir. Zindaşti'yi serbest bırakan kim? Orta Doğu'nun en büyük baronu. Kim serbest bıraktı bu adamı? İki askerimiz yakılarak öldürülüyor. Talimatı veren IŞİD. Polis yakalıyor, Türkiye'ye getiriliyor. Bir bakıyorsunuz serbest bırakılmış. Kim bu adamı serbest bıraktı? Erdoğan bütün bunların karşısında neden susuyor? Sen baronlardan yana mısın, halktan yana mısın? Sezgin Baran Korkmaz'ı önce kim tutukladı, sonra kim serbest bıraktı? Serbest bırakan adamlarla ilgili kararı alan insanlardan birisini getirdin Adalet Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı yaptın. Birisini getirdin AYM'ye üye yaptın. Ben bunları unutacak mıyım Erdoğan? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, ne olursa olsun haksızlık karşısında asla ve asla susmayacağım.

"Senin orada bir dakika bile durman ayıptır"

Siyaset müdahale etmesin, kuş uçmaz. Emniyet hepsini yakalar. 12 saat 24 saat mesaide çalıştırıyorlar. Peki çalıştırdın, karşılığını ödüyor musun? Hayır. Anayasa ‘angarya yasaktır’ demiyor mu? İçişleri Bakanı şu konuşmayı yapıyor. ‘Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları 24 saat çalışmaktadır.’ Polislik 24 saattir. Sayın Bakan senin orada bir dakika bile durman ayıptır. Sen rüşvet alanları korumuyor musun? devletin televizyonlarında konuştun. Neden suç duyurusunda bulunmadın? Bir İçişleri Bakanı, rüşveti ve rüşvetçiyi koruyorsa temiz adam değildir. Polise müdahale etmeyin, 24 saat değil 48 saat çalışır."