Kılıçdaroğlu: O kaleleri yıkamazlar, iyileşeceğiz dostlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu tarafından İzmir Seferihisar’da düzenlenen ve üç gün sürecek olan 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için İzmir’de.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde el ele yürüyüş yaptı.

Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar. pic.twitter.com/iwBkGgfGBW — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 24, 2022

Sosyal medya hesabından yürüyüş fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar.” ifadelerini kullandı.