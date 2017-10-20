20 Ekim 2017

Kuşadası'nda gerçekleştirilecek Aydın Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ön yargılardan kurtulmaya ihtiyacımız var. Hep beraber düşünmek zorundayız. Sağlıklı düşündüğümüz zaman demokrasiyi güçlendirmiş olacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:



CHP entellerin partisiymiş. Ben de o entellerden biriyim. İki kızım bir oğlum var. Dünyada paraya tamah etmedik.

Demokrasilerde en büyük ölçü halkın desteğidir. Aynı şeyi defalarca söyledik. Her kuruşun hesabını millete vereceksin. Oy vermese de her vatandaşa hizmet gidecek.

Sadece kendi partine hizmet edersen ayrışma çıkar en büyük sıkıntı ayrışmadan çıkar. Beraber olamaya ihtiyacımız. Birlik olalım ki güçlü olalım.

Ön yargılardan kurtulmaya ihtiyacımız var. Hep beraber düşünmek zorundayız. Sağlıklı düşündüğümüz zaman demokrasiyi güçlendirmiş olacağız