Kılıçdaroğlu: Önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam önemli bir konuda açıklama yapacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere...” ifadelerini kullandı.