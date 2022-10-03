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Kılıçdaroğlu: Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de…” mesajı paylaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 21.00’de sosyal medya hesabından açıklama yapacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!”

 

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