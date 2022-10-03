Kılıçdaroğlu: Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 21.00’de sosyal medya hesabından açıklama yapacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!”