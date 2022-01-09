Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki eylül ayında seçim bekliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaya ilişkin iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, soruşturma yapılacaksa iyi hal kağıdı verenlere yapılması gerektiğini kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasına ihtimal vermediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu işin yanlış olduğunu AK Parti içinde bile düşünenler var. Ben müfettişlerin bir talimatla 'Bu işi gidelim, soruşturma açalım, Ekrem Bey'i görevden alalım' diyeceğini sanmıyorum. Böyle bir şey işin doğasına aykırı, mümkün değil. Yerel seçim öncesi Mansur Bey'e de iftira attılar. Ben vicdanlı müfettişlere güveniyorum. Varsa terörist yakasından tutup götürsünler, ben nereden bileceğim adam teröristse. Önce kendi belediyelerine baksınlar. Yapılan kumpas, işin Türkçesi İstanbul'u almamızı bir türlü hazmedemiyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, TÜİK'e alınmamasına ilişkin, "Enflasyon rakamlarını soracaktım, işçinin, emeklinin hakkı için gittim. TUİK Başkanıyla görüşseydim, 'Neye göre saptıyorsunuz?' diye soru soracaktım. Milyonlarca kişinin hakkını aramak için oraya gittim. Emekliye ne verildi? Enflasyonun altında zam verildi." dedi.

KPSS'de birinci olmuş birisinin sözlüde elenmesinin nedenini sormak için Milli Eğitim Bakanlığına gittiğini anlatan Kılıçdaroğlu, 15 saat beklediğini ve randevusuna yanıt verilmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, KPSS'yi yapacaklarını ama sözlüyü kaldıracaklarını belirterek, "Sözlü gereken alanlarda ise kamera koyacağız. İtiraz edilirse kamera kayıtlarını ortaya koyacağız. Haksızlığa uğrayanları savunmayacaksam niye siyaset yapıyorum?" diye konuştu.

"Gerginlik yaratacak bir eylemin içinde olmayız, önermeyiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnsanları sokağa mı çağırıyorsunuz?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: “Zaten hepimiz sokaktayız, izin alarak miting yapıyoruz ve yapacağız. Biz miting yapacaksak önceden izin alıyoruz. Gidici olduğunu bildiği için gerginlik yaratıyor, hakaret ediyor, gerginlik çıksın istiyor. Kavga ve gerginlik üzerinden varlığını sürdürmek istiyor, cesareti varsa bir televizyonda karşıma çıksın. Önümüzdeki eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi daha fazla götüremezler. Götüremeyeceklerini de gayet iyi biliyorlar. Ülkenin yönetilmediğini, savrulduğunu, bürokrasinin işi bıraktığını görüyorum. 'Gitmez, şunu yapar, bunu yapar' tuzağına düşmeden inandığımız yolda kararlılıkla gideceğiz. Eleştirilerime tahammül edemiyor ama ona en büyük iyiliği ben yapıyorum hatalarını söyleyerek. Gerginlik yaratacak bir eylemin içinde olmayız, önermeyiz"

Ekonomideki gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, "Dolardaki oynaklık nedeniyle yarın ne olacağını kimse bilmiyor, benzinin fiyatı daha da arttı. Dolar geriye gitmez, gittiği yeri unutmaz. İstikrar yoksa başarı yoktur. Ekonomiyi bir bütün olarak ele almak lazım. İlk yapacağımız iş, demokrasiyi kesintisiz bu ülkeye getireceğiz. Sanayiciyi ve üretimi destekleyeceksiniz. Güçlü bir sosyal devlet oluşturmak lazım, devlette liyakat sisteminin olması lazım. Bunların hepsi olacak. iİktidara geldiğimiz ilk 10 gün içinde Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız. Tüm kurumların rakamlarını isteyeceğiz. Yap-işlet-devret projelerinin tümünü kamulaştıracağız. 'Al paranı kardeşim git' diyeceğiz. Yolsuzlukların önünü alacağız. Yeni sistemde her kuruşun hesabını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

''Türk hukuk sistemi darbe hukukundan arındırılmalı"

KıIıçdaroğlu, adalette belli kriterlerin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, Türk hukuk sisteminin darbe hukukundan arındırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayını kendisinin değil, Millet İttifakı'nın belirleyeceğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı adayının devleti bilmesi, tanıması lazım, sözlerinin arkasında durması lazım. Olay Cumhurbaşkanı değil, sistem olayı. Bizi isim mi sistem mi kurtaracak? Şu an devletin sigortası yok. Olayı isme indirgerseniz en büyük hatayı yapmış olursunuz. Erdoğan'ı geçeceğiz, göreceksiniz. Çok güzel şeyler yapacağız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiçbir varsayımın içine girmeye gerek yok. Biz Millet İttifakı'ndan bir aday çıkaracağız ve 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olacak. Kim kamu tarafından bir haksızlığa uğramışsa onunla helalleşeceğiz, bir yüzleşmedir bu helalleşme."

HDP'nin terör ile ilgisi varsa kendilerinin bir istihbarat örgütü olmadığını, bunu devletin araştırması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "HDP bir siyasi partidir. Millet İttifakı'nın içinde yer almıyor. Demokrasi aşığı bir parti olarak, bütün siyasi partilerle görüşüyoruz. Biz bu ülkede medya özgürlüğünü, yargı ve düşünce özgürlüğünü savunuyoruz. Bir siyasi partiyi kriminalize etmeyi doğru bulmuyoruz. Parlamentoda görev yapıyorlar. Bir siyasi partiyi düşman ilan etmeyi doğru bulmayız." değerlendirmesinde bulundu.