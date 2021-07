Kılıçdaroğlu: Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar?

Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Öze Dönüş Platformu’nun toplantısında konuştu.

Konuşmasında orman yangınlarına değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Dün Antalya ve Manavgat’taydım. Gece Marmaris’e geçtim. Orman yangınları var. Hala devam ediyor. Gerçekten de bir ağacın yanması ne demektir, bir ormanın yanması ne demektir? Onlar canlı. Ormanda da canlılar yaşıyor. Bütün bunlar yanıyor. Bizim önlem almamız lazım. Soru şu. Bu orman yangınları her yıl olur muydu? Olurdu. Peki her yıl olan orman yangınlarına karşı neden sağlıklı ve tutarlı bir politika üretemiyoruz? Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar? Türk Hava Kurumu var, Türk Silahlı Kuvvetleri var. Başka kuruluşlar var. Alırsınız uçakları, helikopterleri. Belli bölgelerde konuşlanırlar. İHA’larınız var, anında müdahale edersiniz. 2002 yılında Türkiye’de 176 orman yangını çıktı. Çok büyümeden tamamı söndürüldü. Belki biz toplum olarak farkında bile olmadık. Olayı büyüttüğünüz andan itibaren toplumun dikkatleri oraya dikkatler gider. Peki 2002’de yapılan mı, bugün yapılan mı doğru? Şimdi orman yangını var, kimin ne dediği belli değil. ‘Uçak var, uçak yok.’ Bu yangın her yıl oluyordu, neden önceden önlemini almıyorsunuz? ‘Yaş kesen baş keser’ diyoruz. Ormanlar sayesinde nefes alıyoruz. Sayın Bakanım yorgun değilim. Yorulma niyetim de yok. Bu ülkede huzuru sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok, bu ülkede barışı sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok." ifadelerini kullandı.

“Sakın idam yapmasınlar, bize baksınlar”

"Ayrıştırıyorlar toplumu. Niye kavga ediyoruz?" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim gibi düşünmeyebilir başka kişi. Benim görevim onu dinlemektir. Bürokrasiye atamam yapıldı, genel müdürdüm, üstadımın söylediği kulağımda küpedir, ‘bir yere geldiğinde birisi hayır diyorsa dinleyeceksiniz.’ Siyasete atılırsanız; insanın, doğanın yararına çalışacaksınız. Geçmişte ayrışan toplumların faturasını çok ödedik. Bu ülkede başbakanları idam sehpasına gönderdik. Mısır’da darbe oldu. İki büyükelçimizi gönderdim. Gidin ‘sakın siyasi idamlar yapmasınlar, bize dönüp baksınlar, biz yaptık, pişman olduk, şimdi adlarını veriyoruz.’ Siyasi idamlar doğru değil. İnanarak, bilerek gönderdim. Mısır ile tarihi dostluğumuz var. Birlikte olmak zorundayız. Bırakın ortak tarihi akrabalarımız var.” dedi.