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Kılıçdaroğlu, pazar günü Parti Meclisi’ni toplayacak

CHP Parti Meclisi (PM), cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin hazırlıklarını değerlendirmek üzere pazar günü toplanacak.

Haber Merkezi
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CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından seçim hazırlıkları başladı.

PM’yi toplama kararı aldı

Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını başlatmadan önce PM’yi toplama kararı aldı. CHP PM, Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Mart Pazar günü saat 15.00’te parti genel merkezinde toplanacak.

Seçimlere yönelik hazırlıklar ele alınacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşması ile başlayacak PM’de, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alınacak.

Deprem bölgesinde incelemeler yapacak 

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 günlük deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Malatya ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunacak.

Kılıçdaroğlu, yarın Malatya, cumartesi günü Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu’na, bazı genel başkan yardımcılarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik edecek.

 